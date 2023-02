Baby Mesquita, fundadora da Mimulus, ganha homenagem nos palcos

Baby Mesquita, que morreu em maio de 2022, ganha tributo na celebração de três décadas da Mimulus (foto: arquivo pessoal)



A Campanha de Popularização do Teatro e da Dança entra em seu segundo mês de sucesso. E a coluna, que sempre acompanhou de perto a programação, recomenda o espetáculo “Flores de coragem – Mimulus 30 anos”. Não só pela beleza da trajetória da companhia de dança de salão, mas também pela homenagem da montagem a Baby Mesquita, que criou o grupo no qual também foi produtora, diretora e figurinista. A peça terá uma sessão, em 12 de fevereiro, domingo, no Palácio das Artes. O espetáculo reunirá coreografias que fizeram parte de obras do repertório da companhia, criadas entre os anos 2003 e 2018. Baby Mesquita morreu em maio de 2022. A Campanha de Popularização do Teatro e da Dança entra em seu segundo mês de sucesso. E a coluna, que sempre acompanhou de perto a programação, recomenda o espetáculo “Flores de coragem – Mimulus 30 anos”. Não só pela beleza da trajetória da companhia de dança de salão, mas também pela homenagem da montagem a Baby Mesquita, que criou o grupo no qual também foi produtora, diretora e figurinista. A peça terá uma sessão, em 12 de fevereiro, domingo, no Palácio das Artes. O espetáculo reunirá coreografias que fizeram parte de obras do repertório da companhia, criadas entre os anos 2003 e 2018. Baby Mesquita morreu em maio de 2022.





DE OLHO NA FOLIA

XAI-XAI









A diversão começa pela extensão do desfile, que não chega a 500 metros, mas passa por três bairros: Savassi (Sergipe, quase esquina de Santa Rita Durão), Funcionários (Avenida Brasil) e encerra no Bairro Boa Viagem (Bernardo Guimarães com Alagoas), com roda de samba com integrantes do bloco e da Bartucada. Os bonecões, estandartes e a fantasia também marcam a trajetória do Xai Xai, que tem concentração marcada para as 14h.





MERCADO

BRASIL E ALEMANHA





Belo Horizonte será a sede da edição do Encontro Empresarial Brasil Alemanha (EBBA) deste ano, que reúne autoridades, empresários e formadores de opinião. Na pauta discussão em torno das oportunidades de negócios, investimentos e cooperação bilateral entre os dois países. O encontro está marcado para 13 e 14 de março, no Minascentro.





INHAC E CRQA

NO 356





De volta do Madrid Fusión, na Espanha, o Centro de Referência do Queijo Artesanal e o Instituto de Hospitalidade e Artes Culinárias estão focados na abertura da estrutura de mais de 750 m² no Espaço 356, em Belo Horizonte, que vai reunir exposição permanente sobre o queijo artesanal, loja colaborativa, biblioteca, anfiteatro multiuso para eventos diversos, prometendo conectar produtores e consumidores dessa

iguaria típica.