'Carta de Tiradentes' é encaminhada ao MinC e aos Três Poderes

Cármen Lúcia, ministra do STF, e a produtora Joelma Gonzaga, secretária do Audiovisual do Ministério da Cultura, no Fórum Tiradentes (foto: Léo Lara/Divulgação)





Em março, os melhores filmes da 26ª Mostra de Cinema Tiradentes serão apresentados em São Paulo. Pelo 11º ano consecutivo, a Universo Produção fechou parceria com o Sesc São Paulo para exibir os vencedores e destaques da edição mineira, que terminou neste sábado (28/1) na cidade histórica. No meio da semana passada, foi divulgada a “Carta de Tiradentes”, documento elaborado pelos coordenadores do Fórum de Tiradentes – Encontros pelo Audiovisual Brasileiro. O documento ressalta os reveses gravíssimos sofridos pelo setor entre 2016 e 2022.





A “Carta de Tiradentes” enumera 17 pontos gerais: governança; marco regulatório de fomento; regulação do video on demand e streaming; cotas de conteúdo; linhas não reembolsáveis no Fundo Setorial do Audiovisual; descentralização de investimentos; Lei do Audiovisual; transversalidade institucional; política internacional do setor; políticas para a Empresa Brasil de Comunicação(EBC); sistema nacional de preservação; formação; promoção de acesso; democratização de acesso à internet; relações trabalhistas; mensuração de dados e indicadores; e, finalmente, informação e conscientização.