"Velório à brasileira" lota Palácio das Artes com ingressos esgotados

"Velório à brasileira", com única sessão nesta quinta (2/2), é um dos sucessos da Campanha (foto: Jorge Pereira/DIVULGAÇÃO)





A cena parece coisa de roteiro de comédia. Mulher, muito ansiosa, chega à bilheteria de um teatro em busca de convites para a peça infantil. Quando descobre que não há mais ingresso nem para receita, a mulher troca a ansiedade pelo nervosismo. "Isso é um absurdo. Você quer comprar ingresso para o teatro e não tem...", reclamou, com fogo nas ventas, e sumiu antes de entender que o fato de não encontrar convite era para comemorar.









A procura intensa pelos bilhetes revela o interesse pelo teatro. Para os pais, continua como opção mais do que válida da programação de férias das crianças. Para os adultos, rir continua sendo o melhor remédio. Hoje (2/2), "Velório à brasileira", com única sessão no Palácio das Artes, também esgotou.





TRÊS ANOS

VIVA A CASA DA AGNES





Passou muito rápido e, para a sorte da gastronomia de Belo Horizonte, a Casa da Agnes comemorou, domingo passado (29/1), seu terceiro aniversário. "Eu sempre gostei do tête-à-tête com o cliente, da conversa", conta Agnes, revelando seu desejo de ter um contato mais direto com seus clientes. Agnes divide as tarefas com sua filha Camila e sua mãe, Lelete, que depois de anos inserida no mundo da moda também está por lá, cuidando de cada detalhe da casa. A Casa da Agnes não é o único projeto da cozinheira que a coluna sempre admirou. Há quatro meses, ela é chef executiva do restaurante Chafariz, em Ouro Preto.





LIVRO

SUSPENSE E ROMANCE





Edvaldo Silva lança o livro "Além da fumaça", que une romance e suspense para contar a investigação de obra de arte roubada de uma família judia pelos nazistas. O autor é de Pirapora, interior de Minas Gerais, e é mestre em artes e multimeios pela Unicamp.