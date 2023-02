Prédio abriga armazéns, indústria e escritório da CarmoCoffees (foto: Carmo Coffees/Reprodução)

Com o projeto da CarmoCoffees, o escritório mineiro Gustavo Penna Arquiteto & Associados (GPA&A) concorre ao prêmio ArchDaily Building of the Year na categoria Arquitetura industrial. As instalações da empresa de café ficam em Três Corações, no Sul de Minas. No interior da construção funcionam o escritório, a indústria e o armazém.

Para celebrar seus 15 anos, a Filarmônica de Minas Gerais fará dois concertos, em 24 e 25 de fevereiro, às 20h30, na Sala Minas Gerais, para homenagear aqueles que construíram a história desta orquestra nesta década e meia: seus músicos e musicistas. Valorizando cada seção, serão apresentadas a “Bachiana brasileira nº 9” (para cordas), de Villa-Lobos; a “Serenata, op. 7” (para sopros), de Richard Strauss; e “Mitos brasileiros”, de Nei Rosauro, homenageando o

naipe de percussão. Na segunda parte, o violinista sérvio Roman Simovic, primeiro spalla da Filarmônica e atual spalla da Sinfônica de Londres, executará o "Concerto para violino", de Miklos Rósza.





Ao final, a Filarmônica, com todos os seus 90 integrantes, interpretará a famosa “La valse”, de Ravel, encerrando assim o concerto, que promete ser inesquecível. Os ingressos para 25 de fevereiro estão à venda no site www.filarmonica.art.br e na bilheteria da Sala Minas Gerais.

Passado o carnaval, Feira Garfo está confirmada para 25 e 26 de fevereiro, prometendo reunir gastronomia regional e feira orgânica com a participação de pequenos produtores regionais, privilegiando a economia sustentável e a agricultura familiar. O evento também vai contar com apresentações musicais e cozinha show com os chefs Fagner (do projeto Culinária de Dois) e Renan Bastos. A primeira edição da Feira Garfo vai acontecer no Colégio Arnaldo.

O Bloco Quem Ama Não Mata, do Movimento Quem Ama Não Mata, marcou para 11 de fevereiro, sábado, seu desfile no estilo “concentra, mas não sai”. A agremiação nasceu do movimento feminista que denuncia todas as formas de violência

contra a mulher.





Para animar a folia, Mirtes Scalioni e Alexandre Salles escreveram a “Marchinha do amor”, com a seguinte letra:

“Quando eu digo que deixei

de te amar

Segue a vida e me deixa

Mas se eu digo que te quero,

meu amor

Vem pra cá e me beija

(Duas vezes)

Beijo de língua, meu bem – ferina

Deixa o corpo falar e vem

Somos o bloco do amor

Quem ama não mata.”