Humberto Werneck toma posse na Academia Mineira de Letras

Sentados, da esquerda para a direita: Márcio Sampaio, Antonieta Cunha, Humberto Werneck, Angelo Oswaldo e Olavo Romano. Em pé, da esquerda para a direita: Caio Boschi, Jacyntho Lins Brandão, Amilcar Martins Filho, Rogério Faria Tavares e JD Vital (foto: Guto Cortes/Divulgação)

Eleito na sucessão de Carmen Schneider Guimarães, o jornalista e escritor Humberto Werneck tomou posse na Cadeira de Número 5 da Academia Mineira de Letras, na segunda (19/12), perante auditório lotado, na sede da Rua da Bahia. O diploma foi entregue a Werneck pelo acadêmico Márcio Sampaio. Eleito na sucessão de Carmen Schneider Guimarães, o jornalista e escritor Humberto Werneck tomou posse na Cadeira de Número 5 da Academia Mineira de Letras, na segunda (19/12), perante auditório lotado, na sede da Rua da Bahia. O diploma foi entregue a Werneck pelo acadêmico Márcio Sampaio.









Em seu discurso, Humberto Werneck recordou-se dos antigos acadêmicos que conheceu ao longo da vida, como Abgar Renault, Augusto de Lima Junior, Emílio Moura, Henriqueta Lisboa, Joao Etienne Arreguy Filho, Ayres da Matta Machado Filho, Orlando de Carvalho e Edgar de Godói da Matta Machado.

BOM EXEMPLO

SEMPRE NA MODA

A moda pode ser um instrumento para unir inclusão social, geração de renda e sustentabilidade. A associação Lar da Bênção Divina mostrou que tudo isso é possível e promoveu um desfile com mulheres, todas moradoras da periferia da Zona Sul de São Paulo. Este é o primeiro ano do projeto Lar Tá na Moda”, promovido pela ONG em parceria com a consultoria de moda sustentável Revoada. A ideia é que a empreitada continue sendo realizada em 2023, contando com apoio de parceiros. O curso formou e impactou cerca de 120 mulheres que, ao longo de 2022, aprenderam uma nova profissão.

HO...HO...HO

NOEL CONECTADO

Em tempos virtuais, com a tecnologia em alta, longe vai a época em que a lembrança com Papai Noel era só uma fotografia. O primeiro Natal 5G no Brasil incrementa a relação do Bom Velhinho com seus fãs. Na loja TIM do Minas Shopping, a criançada pode se divertir fazendo chamada de vídeo para Noel, usando a rede 5G, em um totem instalado no local.

PROJETOS

VIDA LONGA À CULTURA

Quarenta e um projetos vindos de 21 estados e do Distrito Federal foram selecionados pela Chamada Instituto Cultural Vale 2022 para execução no próximo ano. Minas Gerais será contemplada com 17 projetos, que incluem exposições, espetáculos de música, dança e teatro, formações artísticas e festivais literários, entre outros. Além da realização nos estados onde foram inscritos, metade dos projetos escolhidos também vai percorrer outros estados brasileiros em 2023. O valor total do patrocínio pelo edital, via Lei Federal de Incentivo à Cultura (artigo 18), é de R$ 25 milhões, divididos em duas faixas de valor – até R$ 900 mil e até R$ 1,5 milhão.