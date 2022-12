Comemoração dos três anos da Rotisseria movimenta o Mercado Novo

Djalma Victor com o convidado Jaime Solares, na Rotisseria (foto: Facebook/reprodução)

A comemoração dos três anos da Rotisseria, no Mercado Novo, na última quinta-feira, reafirmou a posição do chef Djalma Victor como referência no "rango raiz com alma mineira". Djalma herdou da avó, Tina, o talento na cozinha. "Não só dela. Recebi muita influência de minha mãe, Aurelita, também exímia cozinheira, o que me fez experimentar desde muito cedo o prazer de comer", conta.









A estadia em Portugal e na Espanha possibilitou a Djalma se aperfeiçoar em técnicas clássicas da gastronomia, dando-lhe base segura para trilhar caminho mais criativo e apostar na cozinha autoral. De lá para cá, o mineiro continua fazendo história.

NA FUNARTE

MAIS UMA CHANCE

Depois do sucesso da temporada do espetáculo “Ô de casa! – uma peça audiointerativa”, a companhia mineira Juntaostrem faz sessão na Funarte, na próxima quarta-feira (21/12), às 19h, com entrada franca.





A peça mostra a vida do povo da roça durante a pandemia do coronavírus. Aborda também as angústias experimentadas por parte da população que é público-alvo do espetáculo: os deficientes visuais e os idosos moradores de casas de apoio.

HO HO HO

NA LAGOA DOS INGLESES

O clima de Natal se espalha por BH e redondezas. Na Lagoa dos Ingleses, renas, Papai Noel, túnel de luzes, e, claro, pontos para fotos “instagramáveis” se distribuem por mais de seis quilômetros, repletos de enfeites natalinos.