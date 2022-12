Raquel Bolinho abre loja de Natal a partir desta sexta (16/12) (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)



Depois de conquistar as ruas, o personagem Bolinho da artista Raquel Bolinho ganha exposição própria e convida importantes nomes da cena para a segunda edição da "BH é quem?". A mostra vai de 20 a 23 de dezembro, no terceiro piso do Mercado Novo.

PARQUE DO PALÁCIO

NIEMEYER

Fotos de Jomar Bragança retratando prédios projetados pelo maior arquiteto do país em Belo Horizonte estão reunidas na exposição “Niemeyer”, no segundo andar do Parque do Palácio, que fica no Palácio das Mangabeiras.





“A exposição é o pequeno recorte de um trabalho mais extenso: o exercício do olhar sobre a obra de Niemeyer. Exercício que busca o diálogo entre a visão do fotógrafo sobre a arquitetura e a visão do arquiteto sobre a fotografia, investigando e identificando a natureza dessas relações e a trama de seus diálogos” explica Jomar.

ONDE SERÁ

ARQUITETURA E DESIGN

Corpo e morada será o tema da Casa Cor em 2023. No próximo ano, o evento chega à 28ª edição em Minas. O local ainda não está definido, mas a expectativa é de que ele seja anunciado por Eduardo Faleiro e Juliana Grillo ainda no primeiro trimestre. MODA E CERVEJA

NO BELVEDERE

A sommelière de cerveja Fabiana Arreguy comandou confraria especial na quarta-feira, na Casa Ricardo Almeida, no Belvedere. Os convidados conferiram a coleção de verão da grife e viram de perto o look criado pelo estilista para a Seleção Brasileira usar durante a Copa do Mundo. A confraternização contou com os rótulos Lager, Session IPA e Witbier da Cervejaria Breedom, que receberam harmonizações de finger foods do chef Aniel Mattos.

NA CASA RICARDO ALMEIDA

Chef Aniel Matos e Fabiana Arreguy (foto: Francisco Dumont/divulgação)

Junior Piacesi, Fabi Lopes e Rodrigo Soares (foto: Francisco Dumont/divulgação)