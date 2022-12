Mauricio Tizumba será destaque no tradicional auto de Natal pernambucano (foto: Tomás Bodolay/Divulgação)

Tizumba, que brilhou na ópera "Auto da Compadecida", produção da Orquestra Ouro Preto, segue esta semana para Pernambuco, onde participará do "Baile do Menino Deus – Uma brincadeira de Natal", no Marco Zero do Recife.

O baile é considerado uma ópera popular nordestina. Conta a história mais famosa do mundo – o nascimento de Jesus Cristo –, com o sotaque, a dança e a música da região, pautando-se em tradições de festas e representações teatrais do ciclo natalino no Brasil. No elenco, estão confirmados os pernambucanos Lucas dos Prazeres, Bela Maria e Adiel Luna.

Nas edições presenciais, o espetáculo costuma reunir mais de 70 mil pessoas nas noites de Natal, no Recife, e faz parte do calendário de eventos do estado. Durante os anos de restrições pela pandemia de COVID-19, o baile fez experiências cinematográficas, como o musical filmado em locações expressivas da capital pernambucana, sendo exibido posteriormente em plataformas digitais e na TV aberta.

Raquel Hallak e a sua equipe da Universo Produção confirmaram para 20 a 28 de janeiro a 26ª edição da Mostra de Cinema de Tiradentes. O evento volta em formato presencial, após o período de pandemia, e terá como homenageados Glenda Nicácio e Ary Rosa, que dirigiram, entre outros, “Café com canela” (2017), “Ilha” (2018), “Até o fim” (2020), “Voltei” (2021), “Mugunzá” (2022) e “Na rédea curta” (2022).

De hoje a sexta (23/12), sempre às 17h, O Circo dos Sonhos monta seu picadeiro no Grande Teatro da Cidade de Natal. No roteiro, o espetáculo o “Circo dos Sonhos no mundo da fantasia”, com palhaços, acrobatas, malabaristas e contorcionistas. No encerramento do evento, também está confirmada a participação do coletivo cultural Música na Árvore”, com Lincoln Cheib, Wilson Lopes, Chico Amaral e Will Motta, além de atrações como Latinamerica, Charanga Pop, Joe Rock Band, King Kombi, Coral Devi, Cláudio Medina e Cesinha e banda. Com direção de João Vianna e Robson Assis, a atração começa às 16h de sexta-feira.

O Equus Evolution recebeu o prêmio Ser Humano 2022, da Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seção Minas Gerais (ABRH-MG), pelo trabalho realizado no Centro de Preparação Equestre da Lagoa (Cepel) junto à Friopeças, com a Jornada de Desenvolvimento por meio da vivência com cavalos. Um grupo de líderes da empresa de ar-condicionado e eletrodomésticos foi selecionado para participar desse treinamento por meio da vivência com o cavalo no redondel. A ideia era trabalhar os pontos positivos a serem desenvolvidos.

Nas comemorações do aniversário dos batalhões de Operações Aéreas e de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres, a escola de mergulho Mar A Mar recebeu homenagem do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Foi em reconhecimento ao treinamento de mergulho que a escola ofereceu gratuitamente a oito bombeiros. Durante dois meses, eles receberam instruções para fazer operações em águas profundas (abaixo de 45 metros) e por tempos estendidos. Foram oferecidos os cursos de nitrox, ciência do mergulho, resgate, mergulho profundo e XR nitrox.