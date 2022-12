Integrantes de mesma família fazem parte do elenco da Orquestra Musicoop

O clã Barros: Elias, Glaucia, William e Hozana (foto: Memorial Vale/divulgação)

Dos 20 músicos da Orquestra Musicoop que se preparam para o concerto "Beatles para orquestra – Concertos didáticos", em 15 de dezembro, quatro são parentes: Elias (violino spalla), William (violino) e Glaucia (viola) são irmãos. Hozana, violinista, é filha de Glaucia.

“Só meu pai vivia da música, mas todos cantavam na casa de meus avós. Lembro-me de uma infância de muita seresta”, conta Elias. O músico relata que ele e os irmãos seguiram os passos do pai e têm curso superior de música.

O concerto, com regência do maestro Felipe Magalhães, será apresentado em duas sessões, às 18h30 e às 20h, no auditório do Memorial Minas Gerais Vale.

NO CINE BRASIL

“PRIMAVERA” E “21”

O Grupo Corpo encerra o ano com sucesso e novidades. Para a temporada popular, que vai até domingo (11/12), no Cine Theatro Brasil Vallourec, os ingressos foram vendidos em menos de 48 horas. A novidade é a estreia dos bailarinos Trislane Martins e Jônatas Itaparica. Silvinha Gaspar e Janaina Castro farão sua despedida da companhia, que segue com 22 bailarinos no corpo de baile .

QUADRINHOS

A BOLA DA VEZ

A quinta edição da Feira da Casa de Quadrinhos – CDQ CON será palco de um importante lançamento de graphic novel da Mauricio de Sousa Produções (MSP): “Mingau”, por Ana Cardoso. Além disso, outros artistas, recentemente anunciados como autores das próximas graphic novels MSP, estarão presentes no evento – Carol Rossetti, autora de “Magali”, e Jefferson Costa, de “Jeremias 3”.





As ilustradoras e quadrinistas são de Belo Horizonte. Carol foi aluna da Casa dos Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais. Jefferson é ilustrador e quadrinista paulistano, coautor de “Jeremias – Pele”, que ganhou o prêmio Jabuti de melhor HQ e é o artista homenageado da feira.





A participação na feira é gratuita e contará com a presença de mais de 40 artistas em vasta programação para crianças, adolescentes e adultos. Serão realizadas transmissões e entrevistas on-line e atividades presenciais na Escola de Design da Uemg e na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, entre 16 e 18 de dezembro. Todas as informações podem ser obtidas na página @feiradequadrinhosbh.