Projeto de Gustavo Penna para o sede do Sesi Lab, hub de arte, educação, ciência e tecnologia, abrigado em prédio projetado por Niemeyer, em Brasília (foto: Jomar Bragança/Divulgação)





Abandonado por mais de 20 anos, prédio de Oscar Niemeyer, no cruzamento dos eixos Norte-Sul, Centro histórico de Brasília, que foi ocupado pelo Touring Club do Brasil, agora é sede do Sesi Lab, hub de arte, educação, ciência e tecnologia. O prédio com dois pavimentos de 10 mil metros quadrados foi transformado pelo arquiteto mineiro Gustavo Penna.





HO...HO...HO

NATAL CHEGOU 1

A jornalista Heloisa Aline, a publicitária Patrícia Avelar e a decoradora Viviane Cota estão promovendo a sexta edição do Up Showroom, neste sábado (3/12) e domingo, no hotel Ramada Lourdes (Avenida Álvares Cabral, 967). O encontro vai reunir 40 expositores, com opções em artesanato, moda, decoração, design e gastronomia.

HO...HO...HO

NATAL CHEGOU 2

As empreendedoras Luciana Gallo, Bárbara Andrade, Mariza Machado, Bárbara Damasceno e Carol Gomes realizam mais uma edição da Mercadoria. Produtos de arte, vestuário, acessórios, calçados, cosméticos naturais, objetos de decoração, plantas, brinquedo e vestuário infantil estão entre os produtos das mais de 80 marcas participantes desta 19ª edição, marcada para 11 de dezembro, na Casa Bernardi.

BOLA NA ÁREA

PARA TODAS AS IDADES

Escrito por Alcy e José Santos e lançado pela Editora Formato, o “Almanaque da bola” - um livro infantojuvenil, mas também capaz de agradar a torcedores de todas as idades - faz uma viagem pelo universo do futebol.



O leitor se encontrará com uma base sólida de história, informação, humor, quadrinhos, anedotas, poemas e, ainda, um jogo de tabuleiro. Já é uma leitura interessante para quem quiser ter um referencial teórico antes e depois das partidas. Vai que dá boa sorte.