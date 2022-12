José Marcílio Nunes, Pedro Frade, Leo Paixão, Heaven Delhaye, Marcelo Pace, Mônica Sales e Emmanuel Bassoleil (foto: Alessandra Malachias/Divulgação)

O premiado espetáculo “Nastácia” retorna ao palco do CCBB BH para nova temporada a partir desta quinta (1/12), com sessões até 11 de dezembro. Idealizada pela atriz mineira Flávia Pyramo, a montagem estreou em 2019, com ingressos esgotados em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. A instalação artística de Ronaldo Fraga, que serve de cenário para a peça, ficará aberta para visitação nos dias 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 de dezembro, das 13h às 17h, no Teatro 2, com a exibição de quatro obras de videoarte de Cao Guimarães. Em 2019, a instalação recebeu a visita de 10 mil pessoas.





A retomada do espetáculo traz Chico Pelúcio (Totski), Flávia Pyramo (Nastácia) e Lenine Martins substituindo Odilon Esteves, como Gánia. Os atores resgatam o episódio que constitui uma das páginas mais notáveis da literatura universal – a compra de Nastácia Filíppovna, a mais genuinamente trágica e encantadora de todas as heroínas de Dostoiévski –, que retrata a violência e o abuso contra a mulher.

COMPANHIA

A ESTREIA DE JUNTAOSTREM





"Ô de casa! – uma peça-audiointerativa", realizada com recursos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, marca a estreia da companhia mineira Juntaostrem. A montagem aborda elementos da cultura mineira como a gastronomia, a oralidade, a religiosidade, as características do linguajar, as histórias, cantigas, brincadeiras e o imaginário popular dos causos. Nova apresentação ocorrerá no sábado (3/12), às 16h, no Centro Cultural Salgado Filho, no Bairro Salgado Filho. Entrada franca.





CORPO

MOVIMENTO EM LIVRO

A bailarina e pedagoga Irene Ziviani lança sábado (3/12), na Scriptum, o livro “Articule-se” . Resultado de 40 anos de pesquisas sobre o movimento com contribuições importantes como a de Klauss Vianna, a obra aborda o desenvolvimento do método criado por Irene, que vem sendo aplicado a pessoas que buscam o trabalho corporal consciente, bem como a profissionais que trabalham diretamente com o corpo. Sobre Irene e seu método, Angel Vianna escreve: “A contribuição que Irene Ziviani apresenta neste livro tem muito a somar ao estudo do corpo em movimento. Esta importante etapa de sua vida não é um ponto final, pelo contrário, pode se desdobrar e deve continuar para que novas etapas possam surgir à frente.”