Minas Tênis Clube comemora 87 anos com apresentação de nova diretoria

Presidente do Conselho Deliberativo do Minas, Kouros Monadjemi; a gestora do Minas Tênis Solidário, Denise Lobão, e o presidente do MTC, Ricardo Vieira Santiago (foto: Orlando Bento/ Divulgação)

Os 87 anos do Minas Tênis, no fim de semana, foram marcados pela apresentação da nova diretoria eleita para o triênio 2023/2025 e pela homenagem a personalidades que marcaram a história do clube.



O Escudo de Ouro do Mérito Minastenista, a mais alta comenda concedida às pessoas que prestam relevantes serviços ao clube, foi entregue ao auxiliar de quadra Geraldo de Jesus Martins, colaborador do Minas há 37 anos, e para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, patrocinadora máster da equipe de vôlei feminino Gerdau Minas e patrocinadora do time de vôlei masculino.



LEIA MAIS 04:00 - 29/11/2022 Jogo Brasil e Suíça levou cerca de 500 torcedores ao BudX, na Floresta

04:00 - 28/11/2022 Em sua oitava edição, jantar movimenta a sociedade em benefício da Cape

04:00 - 27/11/2022 Amigos lamentam a morte do empresário Edmundo Lanna, dono do Buona Tavola! Os 87 anos do Minas Tênis, no fim de semana, foram marcados pela apresentação da nova diretoria eleita para o triênio 2023/2025 e pela homenagem a personalidades que marcaram a história do clube.O Escudo de Ouro do Mérito Minastenista, a mais alta comenda concedida às pessoas que prestam relevantes serviços ao clube, foi entregue ao auxiliar de quadra Geraldo de Jesus Martins, colaborador do Minas há 37 anos, e para Gustavo Werneck, CEO da Gerdau, patrocinadora máster da equipe de vôlei feminino Gerdau Minas e patrocinadora do time de vôlei masculino.Já o Diploma Atleta Ouro, concedido a ex-atletas pela contribuição à vitoriosa história esportiva do Clube, foi entregue a Rodrigo Castro, formado nas escolinhas de esporte do Minas e integrante da equipe de natação de 1989 a 2012, com três participações em Jogos Olímpicos.





A mesa de honra da solenidade foi formada pelo presidente do Conselho Deliberativo do Minas, Kouros Monadjemi; pelo presidente do Clube, Ricardo Vieira Santiago; pelo vice-presidente do Minas e presidente eleito para o triênio 2023/2025, Carlos Henrique Martins Teixeira; e pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, Murilo Eustáquio Santos Figueiredo.



Os cerca de 800 convidados se emocionaram com a intervenção da contadora de histórias Alessandra Visentin, que fez uma retrospectiva da trajetória do Minas desde 1935. A noite foi animada pela apresentação da Happy Feet Big Band, que tocou o melhor do jazz para os convidados.