Thiago Abreu e Ana Carolina Fiuza torceram pelo Brasil no espaço da Copa montado na Rua Itambé (foto: @BUDX/reprodução)

Na Floresta, o espaço BudX reúne torcedores de BH que têm vibrado com a campanha da Seleção Brasileira rumo ao hexa. Apesar de o jogo ocorrer no início da tarde de plena segunda-feira, cerca de 500 pessoas passaram por lá ontem (28/11). A vitória do Brasil sobre a Suíça foi comemorada com show do rapper Djonga.

Camila Amaral e Danton Vieira, no espaço BudX (foto: @BUDX/reprodução) Bárbara Jardim e Elisa França (foto: @BUDX/reprodução) Guilherme Eterovik e Matheus Gomes (foto: @BUDX/reprodução) Pedro de Freitas, Leonardo Passos, Matheus Verdan e Guilherme Resende (foto: @BUDX/reprodução) João Godoi e Verônica Bortoloto (foto: @BUDX/reprodução)





MARC CHAGALL

REENCONTRO NO CCBB









• • •





A partir das 18h, atores vão percorrer o centro cultural por 40 minutos, do pátio ao terceiro andar, acompanhados do público. O grupo apresentará movimentos acrobáticos com o auxílio de bancos e de um colchão, que desempenha múltiplas funções. Entrada franca, com retirada de ingressos necessária apenas para quem quiser visitar a exposição ao final da performance.





HOTELARIA

FESTA NO MERCADO





Os 26 anos do Ouro Minas serão comemorados hoje (29/11), com coquetel a partir das 20h. O encontro será o primeiro depois da recente mudança para a bandeira Dolce By Wyndham.