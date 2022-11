Fuad Noman, prefeito de BH, reúne amigos e leitores em noite de autógrafos

Fuad Noman com Luciana Feres, Joana Braga Reis, Fernanda Bicalho e Eliane Parreiras (foto: Cristiano Machado/divulgação)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, lançou seu terceiro livro, "Marcas do passado" (Editora Ramalhete), em noite de autógrafos no Minas Tênis Clube. O evento foi prestigiado por amigos e admiradores dele. A obra narra o drama de mulher aprisionada em uma trajetória de violência e abuso.

Rômulo Lessa e Maria de Lourdes com o prefeito e escritor (foto: Cristiano Machado/divulgação) José Henrique, Henrique Salvador, Fuad Noman e José Salvador (foto: Cristiano Machado/divulgação) Mônica Noman, Vânia Meneguetti, Pedro Meneguetti, Robson Lessa, Álvaro Goulart e Cristiane, no Minas Tênis (foto: Cristiano Machado/divulgação) Breno Seroa, Nourival de Souza Resende Filho, Raquel e Alberto Salum na fila de autógrafos (foto: Cristiano Machado/divulgação)





DE OLHO NA COPA

RUMO AO HEXA





Djonga é a atração de segunda-feira (28/11) no BudX, evento para acompanhar o Mundial, na Rua Itambé, na Floresta. O espaço tem 2 mil metros quadrados e é um dos sete montados pela Budweiser no Brasil. Além de Belo Horizonte, o BudX funciona em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Curitiba, Recife e Belém.





NO AGLOMERADO

MUROS COLORIDOS





Hoje (26/11), das 10h às 14h, moradores do Aglomerado da Serra estarão reunidos no evento que pretende colorir o entorno da Praça do Cardoso com as cores da Copa. O projeto do Guaraná Antártica tem apoio do programa Outdoor Social.

A ação ganhou força e, além de Minas Gerais, chega ao Recife, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro, Bahia e São Paulo.





HO...HO...HO

SECRETO 10 ANOS





Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá, Blitz e Marco Túlio Lara & Los Cuervos são as atrações da festa “Secreto de Natal”, que há 10 anos encerra oficialmente o calendário de eventos de Belo Horizonte. A comemoração, marcada para 23 de dezembro, na Serraria Souza Pinto, conta ainda com o DJ Zaidan.





NO PAÇO

TALENTO MINEIRO





O multiartista mineiro Xico Chaves abre na quarta-feira (30/11), no Paço Imperial, no Rio de Janeiro, a exposição “Trama/objeto pintura”, com obras inéditas. A curadoria é de Ricardo Ventura e do próprio artista, com texto crítico de Alberto Saraiva. O conjunto reúne pinturas com pigmentos minerais sobre papéis artesanais e industriais, objetos em madeira e objetos-pinturas em vários materiais.