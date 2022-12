Mateus Solano dirige "Um ponto azul", para comemorar os 10 anos do Instituto Hahaha (foto: Carol Reis/divulgação)





Mateus Solano estreia como diretor teatral em montagem mineira. O Instituto Hahaha – organização sociocultural que promove a arte do palhaço em espaços de saúde – comemora seus 10 anos com o espetáculo “Um ponto azul”. O ator se diz honrado pelo convite e em participar das comemorações do instituto.





Trupe do Hahaha e Mateus Solano durante os ensaios (foto: Carol Reis/divulgação)







Com dramaturgia de Nereu Afonso, integrante do Doutores da Alegria de São Paulo, e protagonizada por Eliseu Custódio e Gyuliana Duarte, fundadores do Instituto Hahaha, a peça, criada em processo colaborativo, conta a história de dois palhaços médicos que tratam um paciente muito doente, o planeta Terra, em busca da cura para enfermidades causadas pela ação do homem.





O convite a Mateus Solano partiu da atriz Gyuliana Duarte, que estudou artes cênicas com ele na Unirio entre 1999 e 2003. A amizade extrapolou a faculdade, chegando agora ao primeiro trabalho conjunto.

“Mateus é um ator maravilhoso, que admirei desde a faculdade. Assim que a ideia do espetáculo nasceu, em 2018, entrei em contato com ele, disse que estava com um projeto e gostaria que fizesse a direção, porque o tema merecia o seu olhar, por ser uma pessoa engajada nas causas ambientais. Não tinha dúvida de que ele seria um belíssimo diretor”, conta a atriz.

Cinco anos depois, Gyuliana apresentou a peça pronta a Solano, que respondeu já querendo marcar o primeiro ensaio. “Dois dias depois, estávamos fazendo reunião virtual. O Mateus estreia como diretor com muita potência. Abraçou a missão e foi assumindo esse lugar lindamente. É ator e diretor muito generoso. Acabamos de viver oito dias de imersão com ele, na sede do Hahaha, e foi um período muito intenso. Estamos prontos para a estreia do espetáculo que comemora os 10 anos do Hahaha”, comenta a atriz.

Mateus Solano diz que, além de ser amigo de Gyuliana, aceitou o convite, sem ter formação como diretor, por ser ambientalista. O mote da peça é colocar o planeta Terra na maca, observa. “Meus estímulos são de tratar esse assunto delicado abrindo mais perguntas que trazendo soluções.”









“Um ponto azul” tem direção musical assinada pelo compositor, arranjador e multi-instrumentista Rafael Martini; cenografia dos artistas plásticos e bonequeiros Maru Rivera e Igor Godinho, fundadores do Coletivo Ilusório; figurino de Marney Heitmann e iluminação Jésus Latalisa. O espetáculo terá sessões de 16 a 18 de dezembro, na sede do Hahaha, no Bairro Santa Tereza, em BH.