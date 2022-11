Jantar dos chefs em benefício da Cape está confirmado para 29 de novembro

Leo Paixão é um dos chefs participantes do evento em prol da Casa de Acolhida Padre Eustáquio (foto: Victor Pollak/divulgação )

O tradicional jantar Chefs contra o Câncer, promovido pela Casa de Acolhida Padre Eustáquio (Cape) em parceria com o Mesa ao Vivo Minas Gerais, já tem data e atrações definidas. O evento volta à cidade em 29 de novembro, no Fasano, com estrelas do mundo gastronômico.

UEMG E BIBLIOTECA

FEIRA DE QUADRINHOS

Nesta oitava edição, o menu será assinado por Leo Paixão (Glouton, BH), Emmanuel Bassoliel (Unique, SP), Heaven Delhaye (D’Heaven Restaurante, RJ), Marcelo Pace (Fasano, BH) e Pedro Frade (Vila Anália, SP).

A 5ª Feira da Casa de Quadrinhos – CDQ Con, tradição da cena cultural da capital mineira, está confirmada para 16 a 18 de dezembro. Realizado em formato híbrido, o evento terá transmissões ao vivo e entrevistas on-line, além de atividades presenciais na Escola de Design da Uemg (Rua Gonçalves Dias, 1.434, Funcionários) e na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais (Praça da Liberdade, 21, Funcionários), marcando também a reabertura do anexo da Biblioteca (Rua da Bahia, 1.889, Funcionários).

***

A programação da CDQ Con, totalmente gratuita, terá oficinas, painéis, concurso de cosplay e a inauguração do Espaço Geek da Biblioteca Pública, com RPG, board game e card games. Outro destaque é o Artist’s Alley, área com a presença de 30 artistas, onde o público poderá conhecer e comprar obras diretamente dos autores. O propósito é incentivar a produção local. A 5ª Feira de Quadrinhos é realização da Casa de Quadrinhos – Escola Técnica de Artes Visuais e Digitais, com recursos viabilizados pela Lei Municipal de Incentivo à Cultura e apoio da Prefeitura de Belo Horizonte.

NO TEATRO

GOSTAR DE VIVER

Com 75 anos de idade e 60 de carreira, Nívea Maria comemora seu atual papel no teatro, como “menina quase octogenária”. A atriz vive Maude no sucesso “Ensina-me a viver”, espetáculo baseado no filme “Harold e Maude” (1971), que conta a história do encontro entre um triste e solitário “senhor de quase 20 anos” e a uma “jovem senhora” apaixonada pela vida. ***

Na remontagem, Nívea Maria ganhou o papel que coube a Glória Menezes na primeira versão brasileira. “Ambas atrizes icônicas”, comenta o diretor João Falcão, feliz com a escolha dela. “Uma grande artista para uma grande personagem. Nívea transforma a peça em novo espetáculo, porque é uma Maude diferente”, observa.

***

Nívea Maria diz que Maude lhe chegou no momento certo. “Estou muito feliz por representar uma mulher de quase 80 anos que gosta de viver. Também estou chegando aos 80 com alegria e energia de criar”, conta. A peça ficará em cartaz no Grande Teatro do Sesc Palladium em 25 e 26 de novembro.

NO PICADEIRO

EM FAMÍLIA

Artistas circenses de vários estados vão se reunir em 20 de novembro, às 15h, no Parque Municipal de BH, a convite da 4ª Mostra Tudo Família, da Cia. Circunstância. O espetáculo “Circo família”, dos palhaços mineiros Diogo Dias e Dagmar Bedê, recebe os grupos Pé no Asfalto e Circo do Asfalto, de São Paulo, a companhia La Carta Circo Teatro, do Espírito Santo, artistas do Pé Vermei, do Ceará, e o grupo Ducafundó, do Mato Grosso do Sul.

***

O encontro de domingo será realizado na Praça do Trenzinho, com entrada franca. Cada convidado apresentará seu número. Malabarismo, equilibrismo e acrobacia estão no repertório. Trata-se do encerramento da mostra, que volta ao formato presencial após a pandemia.

***

O evento propõe uma reflexão sobre o conceito de família no contexto circense. Espetáculos para todas as idades, oficinas, números de cabaré e roda de conversa, que resultará em publicação temática, fizeram parte da programação, iniciada em 14 de novembro.