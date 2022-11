Tim Rescala comemora seus 60 anos em concertos no Rio, São Paulo e BH

Tim Rescala criou versão musical da obra-prima de Ariano Suassuna (foto: Alexa Kresemark/divulgação)



Compositor, arranjador, orquestrador, pianista, regente, produtor, diretor musical, ator e apresentador, Tim Rescala é um artista com atuação multifacetada. Para comemorar seus 60 anos, completados em 2021, o maestro carioca sobe ao palco da Sala Cecília Meireles, no Rio de Janeiro, para comandar a Orquestra Sinfônica Nacional da UFF. O concerto de 3 de dezembro, às 19h, será transmitido ao vivo pelo site da Rádio MEC FM.





A parceria de Tim com os mineiros não poderia ficar de fora. No recorte de seu trabalho nas artes cênicas, estará a versão sinfônica de uma das canções da comédia musical “Um trem chamado desejo”, do Grupo Galpão, com direção de Chico Pelúcio.

Tim acaba de repetir a parceria com Pelúcio em “Auto da Compadecida – A ópera”, releitura da obra de Ariano Suassuna, com participação da Orquestra Ouro Preto. Depois de estrear em São Paulo e passar pelo Rio, o espetáculo será apresentado no Palácio das Artes, em dezembro.





NA MODA

BH DESTINO FASHION

Novembro é mês de lançamentos de coleções em Belo Horizonte. A moda para a garotada e adolescentes também está no calendário fashion e será apresentada desta sexta-feira (11/11) a domingo (13/11), no hotel Mercure, sob o comando de Taciana Teodoro, via Top Agency. O evento inclui desfiles, apresentações artísticas e palestras.





O desfile das marcas tem assinatura de Silvia Reinert, responsável pela produção de campanhas das principais empresas nacionais do setor. O Vitrini Fashion é patrocinado pela Belotur, via prefeitura municipal, por meio do edital para eventos com potencial turístico. O objetivo é, além de exibir as tendências da moda para crianças, contribuir para fortalecer a capital como destino fashion de negócios.

PODIUM

É OURO

A judoca Gabrielle Gonzaga, aluna da Estácio Belo Horizonte, acaba de conquistar a medalha de ouro nos Jogos Sul-Americanos de Assunção 2022 na categoria adulta (até 57kg). A atleta, que cursa o 5º período de educação física, voltou para casa com outra medalha de ouro pela prova por equipe.

MOSTRA

TALENTO EM FAMÍLIA

“O toque do momento”, exposição de Rodrigo Caetano, fica em cartaz até7 de dezembro, na Galeria do Minas Tênis Clube 2. “Diferentemente das pinturas clássicas, que são estáticas, a minha, de alguma forma, imprime o movimento”, diz Rodrigo. Advogado de formação, ele começou a pintar como herança da mãe, Cristiana Nepomuceno, e contou com o incentivo de Mirella Spinelli, sua professora de artes no colégio.