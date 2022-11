Minirretrospectiva marca o centenário de Maria Helena Andrés

Maria Helena Andrés e a filha, Marília Andrés, no Centro Cultural Unimed BH-Minas (foto: Orlando Bento/Divulgação)



Maria Helena Andrés completou 100 anos em agosto. A data foi celebrada em família, mas a grande comemoração, reunindo também amigos e admiradores da artista, ocorreu no sábado passado (5/11), na abertura da exposição “Centenária – Maria Helena Andrés”, na galeria do Centro Cultural Unimed BH-Minas, em Lourdes. A minirretrospectiva reúne 63 obras, entre pinturas, desenhos, colagens e uma escultura. A mostra se divide em fases, que começam na década de 1940 e chegam até o início dos anos 2000.





Liliane Dardot na exposição "Centenária" (foto: Orlando Bento/Divulgação)





O crítico e artista plástico Márcio Sampaio conferiu a exposição (foto: Orlando Bento/Divulgação)





Comemoração de aniversário sem surpresa não é comemoração. No caso de Maria Helena Andrés, a emoção foi ver pela primeira vez a exposição montada, 15 minutos antes da abertura para convidados. Outro encanto especial: deparar com todas aquelas obras paralelamente à homenagem da família. Os músicos Arthur e Alexandre Andrés tocaram flauta e violão. “Estou emocionada em ver quantas pessoas vieram aqui, quantas pessoas ajudaram nessa caminhada, longa e muito boa. Vale a pena fazer 100 anos”, afirmou ela, sob aplausos.





Andrea Lanna no Centro Cultural Unimed (foto: Orlando Bento/Divulgação)





A ideia da exposição surgiu da vontade dos Andrés de marcar os 100 anos da matriarca, que foi aluna de Guignard. As primeiras conversas com o Minas Tênis Clube, responsável pelo Centro Cultural Unimed, começaram há dois anos. Porém, veio a pandemia e o cronograma atrasou, adiando a abertura da mostra para outubro. Valeu a espera. Além dos admiradores, que têm a oportunidade de apreciar um panorama da obra da mineira, a meninada pode se divertir na sala especial, onde há lápis e papel para o pequeno visitante exercer sua criatividade. Maria Helena, que trabalhou com

arte-educação, sempre se sensibilizou ao ver crianças desenhando.





Animada , a pintora, escultora, desenhista e mestra das artes plásticas promete voltar na sexta-feira à galeria. É uma oportunidade para encontrá-la ao vivo, em cores e “presencialmente”, como está na moda dizer nestes tempos pandêmicos.