Prédio da Afonso Pena abrigou por décadas a ACMinas (foto: Reprodução)

Para marcar a mudança de sua sede para a Savassi, a Associação Comercial e Empresarial de Minas (ACMinas) organiza evento por adesão, nesta quarta-feira (31/8), a partir das 20h30, no Automóvel Clube.





Presidente da ACMinas, José Anchieta da Silva diz que a mudança para a Savassi traz novas energias para o mundo dos negócios em Minas. “Trata-se de um momento importante, que coloca a entidade em um novo tempo”, afirma.





22ª EDIÇÃO

VIVA O CURTA CIRCUITO!





Entre tantos eventos presenciais que estavam fazendo falta por causa da pandemia, a Mostra de Cinema Curta Circuito era o maior deles. A coluna, que sempre teve cadeira cativa lá, acompanhou o empenho dos organizadores para valorizar a memória do audiovisual brasileiro.





• • •

Com direção de Daniela Fernandes e curadoria de Andrea e Carlos Ormond, a 22ª edição terá como tema “Comédia no cinema nacional – Ontem e hoje”. Serão exibidos oito longas – um deles, “Solteira quase surtando”, do diretor Caco Souza, faz sua estreia em BH.

• • •

A agenda gratuita vai ocupar o Cine Humberto Mauro, de 15 a 17 de setembro, e a sala do Centro Cultural Unimed BH Minas, no dia 18. Araçuaí e Montes Claros receberão recorte da programação. Serão exibidos “Alô Tetéia”, de José Joffily; “Os sete gatinhos”, de Neville d'Almeida; “Os farofeiros”, de Roberto Santucci; “Jeca macumbeiro”, de Pio Zamuner e Mazzaropi; “Onda nova”, de José Antônio Garcia e Ícaro Martins; e o já citado “Solteira quase surtando”, de Caco Souza.





NOVA LIMA

CORES DA PRIMAVERA





Em 10 e 11 de setembro, das 9h às 17h, a Lagoa dos Ingleses recebe o Festival Na Lagoa – Viva as Cores da Primavera. Será realizado o Desafio Sense Grom, competição criada pela Sense Bike para garotos e garotas de 1 a 14 anos que curtem pedalar e querem viver as emoções de uma prova de mountain bike. A banda RockStrela e Bauxita serão as atrações musicais.

Carlos Bartolomeu, diretor da Bartofil, com a produtora Dalila Pires, a cineasta Mônica Veiga e o ambientalista Ricardo Motta, no restaurante O Conde (foto: Acervo pessoal)





FILME

RIO HERÓI





Foi concorrido o lançamento do curta “Piranga, o herói taciturno”, na semana passada, no restaurante O Conde, na Cidade Jardim. Escrito e dirigido pela ponte-novense Mônica Veiga, o filme narra as alegrias e tristezas do Rio Piranga, na voz do ator Jackson Antunes. Conterrâneos da cineasta prestigiaram o evento, como o craque Reinaldo e o repórter Domingos Sávio Baião. O documentário foi patrocinado pela Bartofil Distribuidora, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, e vai participar de festivais de cinema no Panamá, Colômbia, Itália e Espanha.