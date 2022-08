Cine UNA Belas Artes, único cinema de rua de BH, comemora 30 anos

Espaço, com salas de exibição, café e livraria, retomou as atividades em agosto de 2021, após atualização técnica, reformas e reparos (foto: UNA/divulgação)

O UNA Cine Belas Artes completa 30 anos terça-feira (30/8), sendo referência do audiovisual em Belo Horizonte. O espaço, com salas de exibição, café e livraria, retomou suas atividades em agosto de 2021, após passar por atualização técnica, reformas e reparos.

Para comemorar a data, terça-feira tem a pré-estreia de “Maria, ninguém sabe quem sou eu”, documentário sobre Maria Bethânia, com imagens raras de ensaios e shows da cantora e depoimento inédito da baiana. A direção é de Carlos Jardim.





PROTAGONISTA

PORCO NA COZINHA





O Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes está chegando ao final de sua 25ª edição, mas ainda tem atrações de peso. Jefferson Rueda, que comanda A Casa do Porco Bar, um dos melhores restaurantes do mundo, vai mostrar ao público como faz o porco San Zé, o clássico que deu origem ao restaurante badalado.





• • •





O carro-chefe da casa foi inspirado no porco à paraguaia, prato típico da cidade natal de Jefferson Rueda. A receita chegou ao Brasil por meio da Guerra do Paraguai, com as tropas de Solano Lopes, e se espalhou pelo Sul e Sudeste do país pelos combatentes da Coluna Prestes nos anos 1920. Para a nova versão, foi necessário criar técnicas e Rueda desenhou a própria churrasqueira. O porco San Zé ganhou esse nome em homenagem a São José do Rio Pardo e foi por conta desse prato que os chefs criaram uma casa onde o porco é o protagonista. Quem quiser conferir, é só ir ao Espaço Brasa e Lenha, na tradicional Praça da Rodoviária, em Tiradentes, neste sábado (27/8), às 14h.





BATE-PAPO

NA SAVASSI





Cris Pàz e Renata Feldman participam hoje (27/8), às 11h, de bate-papo sobre o livro “O menino que engoliu o choro” (Gulliver Editora). "A gente vai conversar sobre a importância de falar e cuidar das nossas vulnerabilidades, desse choro curativo que nos ajuda a transbordar o que não cabe e seguir com saúde", diz Cris, autora do livro. O encontro será na Outlet do Livro, na Savassi.





DANÇA

OLHAR CRÍTICO





O Grupo Contemporâneo de Dança Livre realiza a primeira edição da Mostra de Dança do Fim do Mundo, com apresentações de espetáculos, performances, mostra de videodança, ações formativas e bate-papos em diversos espaços da cidade e também virtualmente, com transmissão pelo canal do grupo no YouTube. O evento será de 8 a 24 de setembro, com acesso gratuito. Com curadoria de André Sousa, Cib Maia e Leonardo Augusto, a mostra reúne mais de 50 artistas de Belo Horizonte, Brumadinho, Contagem, Nova Lima, Sabará e Sete Lagoas.









“PÃFIZER”

NO CINE BRASIL





Esse Menino fará única apresentação sexta-feira (2/9), no Cine Theatro Brasil Vallourec. Famoso pelo vídeo da “Pãfizer”, no qual fazia críticas à demora nas compras de vacina pelo governo federal, o humorista promete gargalhadas com temas da política ao sexo, passando pelo cotidiano. Babu Carreira, autora do livro “Solteira sim, sozinha também”, fará o show de abertura.