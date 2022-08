Personagens da história de BH farão viagem animada pela memória da capital

Mercado Novo é a parada final do trem que levará o público e atores caracterizados como personagens históricos pelas ruas de BH (foto: Igor Cerqueira/divulgação)





Já pensou em passear por pontos históricos de Belo Horizonte acompanhado por personagens marcantes na trajetória da capital? Aarão Reis, Afonso Pena, Augusto de Lima, Bias Fortes, Candido Portinari, Juscelino Kubitschek, Oscar Niemeyer, Otacílio Negrão de Lima e Roberto Burle Marx têm encontro marcado, no último final de semana deste mês de agosto, no projeto Conexão Trem da Esquina.







Na Casa do Baile, na Pampulha, os passageiros serão recebidos com performance teatral e musical pelo ator que interpretará o vigésimo prefeito da cidade, Otacílio Negrão de Lima. Na Igreja São Francisco de Assis, o anfitrião será um ator caracterizado de Oscar Niemeyer. Por último, no Mirante Bandeirantes, os passageiros serão recebidos por JK (ex-prefeito de BH, ex-governador de Minas e ex-presidente do Brasil), Candido Portinari (autor dos painéis da Igrejinha da Pampulha) e Roberto Burle Marx (paisagista da Pampulha), com direito a visita guiada ao Museu Casa Kubitschek. A viagem termina no Mercado Novo, no Centro.



O passeio, cujas vagas se esgotaram em apenas três minutos após o anúncio, será acompanhado pelo guia de turismo Betto Fernandes e por cordelistas do Grupo Confesso, que contarão histórias de BH.





THEMIS

VISITA GUIADA





Para celebrar o aniversário de nove anos do Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte (que ocorre em 27/8), nada melhor que reviver sua história por meio de uma visita teatralizada. Entre 22 e 28 de agosto, sempre às 18h, a deusa grega Themis, guardiã da justiça, estará no hall principal do CCBB, de onde seguirá com visitantes por espaços do prédio.





Considerada joia do patrimônio mineiro e nacional e tombada pelo Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, a edificação foi sede da antiga Secretaria de Estado de Segurança e Assistência Pública.





DIREITO

AULA MAGNA





O ministro do Tribunal de Contas da União e ex-governador de Minas Gerais Antônio Anastasia é o convidado Faculdade de Direito Milton Campos para a palestra de amanhã (22/8). O encontro faz parte das comemorações do cinquentenário da instituição, que, além de integrar o ranking das 10 melhores escolas de ensino jurídico do Brasil, é líder em aprovação na OAB em Minas Gerais.





A palestra “Segurança jurídica: as inovações da LINDB e da Lei de Improbidade Administrativa” está marcada para as 8h, no Espaço Law Village, no Vila da Serra. Com entrada franca e vagas limitadas, inscrições devem ser feitas no site da faculdade. Pede-se a doação de 1kg de alimento não perecível, sal ou fubá.