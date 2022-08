Gastronomia ganha espaço para intercâmbio de conhecimentos e experiências

Rodrigo Ferraz, do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, prepara mais um empreendimento gastronômico, desta vez na capital mineira (foto: Natalia Alvarenga/Divulgação)







O reconhecimento de Rodrigo a Ralph foi feito no início da semana passada, quando o empresário apresentou à imprensa a Casa Fartura - Usiminas, que deverá ser aberta ao público na primeira semana de setembro, em Lourdes, no mesmo endereço onde funcionou o Albanos. Rodrigo Ferraz comemora a abertura da edição que marca os 25 anos do Festival Cultura e Gastronomia de Tiradentes, na cidade histórica mineira. O empresário não esconde a emoção quando recebe os parabéns pela evolução do festival, ao longo de duas décadas e meia."Sou grato a esses comentários, mas todos nós devemos ser mais gratos a Ralph (Justino), que criou o festival em 1997. Sem o Ralph, sem a família Justino, sem Tiradentes, não estaríamos aqui. Por isso,peço uma salva de palmas."O reconhecimento de Rodrigo a Ralph foi feito no início da semana passada, quando o empresário apresentou à imprensa a Casa Fartura - Usiminas, que deverá ser aberta ao público na primeira semana de setembro, em Lourdes, no mesmo endereço onde funcionou o Albanos.





O espaço, que está nos últimos passos do cronograma de obras, promete ser uma importante referência da gastronomia na capital mineira. Rodrigo explica que a ideia é reunir vários componentes da cadeia produtiva da gastronomia.



Citou como exemplo a Mercearia Paraopeba, que apresenta produtos mineiros. A Casa Fartura também pode ser um local para jantares pontuais com chefs de Minas e de outros estados. Uma livraria com obras sobre gastronomia, um espaço para vinhos e um estúdio também estão previstos.



"Queremos pontuar isso aqui como casa de gastronomia. Isso é muito importante porque estamos falando de uma grande cadeia produtiva da gastronomia, que tem seu produto, seu produtor, seu mercado. Que tudo se transforma até chegar ao prato."





Rodrigo destacou ainda a importância dos personagens que fazem a história da gastronomia. "É muito emocionante dar visibilidade ao que está por trás da gastronomia", afirmou, citando algumas ideias de dar água na boca, como apresentar na Casa quem faz projetos como o Festival do Pé de Moleque, que atrai cerca de 80 mil pessoas, em Piranguinho, no Sul de Minas; ou o Festival de Biscoito de São Tiago, no Campo das Vertentes, que leva mais de 100 mil pessoas. Rodrigo reforça a importância e a diversidade de agentes, como os projetos Aproxima, instituições como Senac, Emater, Faemg, Fetaemg e espaços como o Mercado Central.





Além de reconhecer a importância de Ralph, Rodrigo fez questão de convidar o filho dele, Rafael, para assinar o menu servido no encontro. "Na primeira edição do Festival de Tiradentes, em 1997, ele tinha 10 anos", recordou. Enquanto Rodrigo recebe convidados e chefs na cidade histórica a partir deste fim de semana, por aqui, a certeza de que a Casa Fartura - Usiminas tem tudo para contribuir com a história da gastronomia mineira.