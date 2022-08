'Soneto da buquinagem', de Drummond, está entre relíquias de leilão on-line

Cardápio assinado por Juscelino Kubitschek, Cecília Meireles e Clóvis Salgado é destaque de leilão, no Rio de Janeiro (foto: Reprodução)

Obras raríssimas, como o “Soneto da buquinagem”, do poeta Carlos Drummond de Andrade, exemplar de uma tiragem de apenas 100 cópias, além de obras de referência sobre Minas Gerais, álbuns antigos, ilustrados com fotografias do final do século 19 e início do 20, acervo valioso, serão leiloados, pela internet, nos próximos dias 30/8 e 31/8.



O histórico almoço em questão se deu no mesmo dia do encerramento do primeiro Festival de Ouro Preto, do qual participaram a escritora Cecília Meireles, o historiador de música brasileira e diplomata Vasco Mariz e o maestro Eleazar de Carvalho, cujas assinaturas estão no cardápio. Merece destaque também o lote 550: um cardápio assinado por Juscelino Kubitschek, Cecília Meireles, Clóvis Salgado e outras 11 personalidades que estiveram no almoço ocorrido em Ouro Preto, em 21 de abril de 1955, pouco depois de JK haver renunciado ao cargo de governador do Estado de Minas Gerais, para concorrer à eleição que o sagrou presidente, em outubro de 1955. Seu vice, Clóvis Salgado, assumiu então o governo de Minas, para que Juscelino dispusesse do tempo necessário para articular sua campanha em nível nacional.O histórico almoço em questão se deu no mesmo dia do encerramento do primeiro Festival de Ouro Preto, do qual participaram a escritora Cecília Meireles, o historiador de música brasileira e diplomata Vasco Mariz e o maestro Eleazar de Carvalho, cujas assinaturas estão no cardápio.

O leilão dedicado a Minas Gerais pela Letra Viva será realizado no Rio de Janeiro, de forma on-line, às 19h30 em ambos os dias. O catálogo completo já se encontra disponível no site www.letravivaleiloes.com.br.





PÃO DE QUEIJO

QUANTO VALE A CRIATIVIDADE

Desta quarta (17/8) ao próximo sábado (20/8), o pão de queijo ganha uma semana de comemoração na Teriacafé, cafeteria no Museu das Minas e do Metal, na Praça da Liberdade. Dez estabelecimentos estarão reunidos, oferecendo o quitute mineiro com receitas que prometem surpreender, como o pão de queijo de queijo canastra, de linguiça caipira de porco, de molho agridoce com limão capeta, de salada de plantas alimentícias não convencionais e o pão de queijo recheado com cream cheese, burrata, tomatinho cereja com molho mediterrâneo e pesto. O público irá apontar a melhor receita da 1ª Semana do Pão de Queijo.





CASA COR

OS MELHORES

Gustavo Greco assina os três modelos de troféus do Prêmio Estado de Minas de Arquitetura e Decoração de Interiores, que será entregue para profissionais que participam da 27ª edição da Casa Cor. A avaliação será feita por comissão julgadora convidada pelo caderno Feminino, deste jornal. Serão sete categorias: Melhor Ambiente, Melhor Arquitetura, Melhor Design de Interiores, Melhor Paisagismo, Melhor Banheiro, Jovem Talento e Menção Honrosa. Os critérios para julgamento serão concepção, construção, inovação, modernidade, harmonia e equilíbrio, funcionalidade, criatividade, originalidade, estética, design, sustentabilidade, acessibilidade, adequação, volumetria, formas e cores, iluminação, materiais (aplicação e técnica).





• • •

Gustavo conta que buscou inspiração no tema da Casa Cor, Infinito Particular. "A mostra pretende abordar casas com histórias, como resposta à necessidade de encontrar equilíbrio e seguir em frente, apesar dos tempos conturbados em que vivemos. Para os troféus, utilizamos dos grafismos criados para a identidade desse ano conferindo-lhes tridimensionalidade. Em cores e modelos diferentes, cada troféu premiará os melhores de cada categoria, com destaque para o melhor projeto da edição", explica.