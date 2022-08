Confirmado para 23 de setembro o próximo show do Rei Roberto Carlos em BH

Roberto Carlos fez show no Mineirinho, em 7 de abril de 2018. Desde então, não voltou a BH (foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press)

Depois de quatro anos sem se apresentar em Belo Horizonte, Roberto Carlos volta à capital mineira em 23 de setembro próximo, quebrando uma tradição. Desta vez, ele, canta para os fãs no Expominas, e não no Mineirinho, onde foram suas últimas apresentações em BH. O Rei está no México, onde divulga seu mais recente trabalho em espanhol. O disco é o 33º de sua carreira.

NASTÁCIA

NOVIDADE NO ELENCO





04:00 - 13/08/2022 Terceira edição do Gala Minas arrecadou R$ 3 mi em festa badalada A atriz Flávia Pyramo está de volta aos palcos com o espetáculo “Nastácia”, montagem que conquistou o prêmio Shell de melhor direção, o prêmio APTR de melhor direção e melhor cenário, além de 34 indicações a prêmios teatrais no país. A peça retrata a violência e o abuso contra a mulher, ao encenar o episódio da compra de Nastácia Filippovna, heroína do clássico "O idiota", de Fiódor Dostoiévski. “Nastácia” fará circulação por três cidades mineiras, chegando pela primeira vez a São João Del-Rei (20/8 e 21/8), Uberlândia (27/8 e 28/8) e Ipatinga, em 10/9.A temporada 2022 se encerra em Belo Horizonte, onde o espetáculo estreou em 2019, esgotando os ingressos de todas as apresentações no CCBB-BH. O sucesso se repetiu no Rio de Janeiro, onde a peça se apresentou por 45 dias, com sessões lotadas. Após a temporada carioca, a circulação do espetáculo precisou ser interrompida em virtude da pandemia. “Voltar para o teatro depois de tudo o que vivemos coletivamente com a pandemia, sofrendo ainda a desvalorização da cultura e a descredibilização dos artistas no Brasil, é uma oportunidade de corroborar a relevância da função artística, além de avolumar o grito contra toda forma de opressão que a peça traz e que o momento exige”, diz Flávia Pyramo.





• • •





Os artistas por trás de “Nastácia” são um destaque à parte. O espetáculo reúne, além de Flávia Pyramo, Miwa Yanagizawa, Chico Pelúcio, Ronaldo Fraga, Pedro Brício, Cao Guimarães, Gabriel Lisboa, Rodrigo Marçal, Tuca Pinheiro e Lenine Martins, substituindo o ator Odilon Esteves, que estará com outro trabalho no Rio de Janeiro. Flávia conta que a escolha por Lenine recebeu a aprovação de Odilon: “O Lenine traz muito talento e uma forte presença cênica para o espetáculo. O Odilon mesmo me escreveu: ‘Uau! O Lenine é referência para todos nós. Vai ser maravilhoso!’. Portanto, posso dizer que estou ansiosa para entrar em cena com ele”.





RELATO CORAJOSO

AMOR E RECOMEÇO

Especialista em suicidologia, a psicóloga mineira Luciana Rocha, de 48 anos, lança o livro “Nem covarde, nem herói – Amor e recomeço diante de uma perda por suicídio”, nesta quinta (18/8), às 19h, no Centro Cultural Unimed-BH Minas, aberto ao público. A obra é um relato corajoso e sensível sobre como lidou com o suicídio do marido, em meio a uma história de amor, sem se sentir culpada. “Eu não poderia deixar que essa história fosse esquecida, pois é muito maior que a forma como ele morreu. A dor é real e persiste, mas a pergunta não deve ser por que, e, sim, para quê? As 120 páginas existem por causa da morte dele. Sei que não posso mudar o passado, contudo posso aprender muito com essa experiência. O aprendizado me permite ajudar outras pessoas, tanto aquelas com alguma ideação suicida quanto as que perderam alguém por essa causa”, destaca.

FULL JAZZ

CONVIDADOS DE RAY

Luiza Possi, Hugo Rafael e Daniel Lima são convidados do show que presta homenagem a Ray Charles. A apresentação no dia 26/8 faz parte da programação do Full Jazz 2022, que difunde as raízes da história do jazz. A direção artística e musical é de Rodrigo Rios.





NA PASSARELA

MISS PLUS SIZE

As inscrições estão abertas para as interessadas em representar Belo Horizonte no Miss Minas Gerais Plus Size 2022, até 21/8 próximo. A participação nesta seletiva está restrita às mulheres de Belo Horizonte e região, entre 18 e 45 anos, e manequim a partir de 44. O regulamento está disponível no instagram @missmgplussize.