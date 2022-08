Baile de Debutantes emociona 27 adolescentes, que realizaram um sonho

Debutantes da edição deste ano do projeto Fadas Madrinhas, na capital mineira (foto: Toujours Fotografia/Divulgação)

Nos 18 anos da coluna Hit, bailes de debutantes foram a pauta principal de boa parte de nossa trajetória. Registramos festas de 15 anos com as mais variadas produções. Algumas, verdadeiros contos de fadas, com decorações deslumbrantes, menu dos deuses e profusão de detalhes que marcaram época.



LEIA MAIS 04:00 - 09/08/2022 Vinte e sete adolescentes de todo o Brasil ganham baile de debutantes em BH

04:00 - 13/08/2022 Terceira edição do Gala Minas arrecadou R$ 3 mi em festa badalada

04:00 - 11/08/2022 Musa do Clube da Esquina terá destaque em musical que estreia em BH



Este colunista com Maria Clara, afilhada do projeto (foto: Toujours Fotografia/Divulgação)

Nos 18 anos da coluna Hit, bailes de debutantes foram a pauta principal de boa parte de nossa trajetória. Registramos festas de 15 anos com as mais variadas produções. Algumas, verdadeiros contos de fadas, com decorações deslumbrantes, menu dos deuses e profusão de detalhes que marcaram época.Também registramos festas mais simples, animadas pela alegria dos convidados. Recentemente, a coluna resgatou uma comemoração histórica: o único baile de 15 anos exclusivo para meninas pretas, realizado em Belo Horizonte na década de 1960.





Em meio a tantas referências, o registro de hoje sobre o baile organizado pelo projeto Fadas Madrinhas é, de longe, o mais emocionante. A começar da inspiração da realizadora Liliane Barros Marty Caron, que surgiu, literalmente, de um sonho.

“Sonhei que estava em minha festa de 15 anos e as convidadas eram meninas de várias comunidades”, recorda ela, que durante 20 anos fez trabalho social em regiões carentes. Lili jamais teve a alegria de ganhar a sua festa de debutante.





Foi assim que nasceu o projeto para meninas cujas famílias não têm condições de custear um baile de 15 anos. Todas as 27 selecionadas comprovaram seu bom rendimento escolar. Criado em Belo Horizonte, o baile ficou três anos em Búzios. A convite do Hospital do Amor de Barretos, Lili criou a versão para adolescentes em tratamento de câncer.

De Andorra, na região dos Pirineus, ela comanda a produção dos eventos. As dificuldades são muitas. Além dos fornecedores que sempre a ajudam, ela recorre a bazares e jantares, tanto aqui quanto onde mora. “Mesmo com muito apoio, os custos são enormes. Para você ter uma ideia, nesta edição foram necessárias 40 passagens de avião”, conta.





Lili sabe que todo esse esforço vale a pena. “Tem crianças que nunca ganharam um bolo de aniversário. Outra menina que estava aqui jamais saiu da cidade onde nasceu. Ela viu um prédio pela primeira vez em Belo Horizonte”, diz.