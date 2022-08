Vinte e sete adolescentes de todo o Brasil ganham baile de debutantes em BH

O ator Paulo Dalagnoli, que participou da última edição do evento, volta a participar do Baile Fadas Madrinhas (foto: Fadas Madrinhas/divulgação)



Depois de dois anos de espera, finalmente será realizada nesta terça-feira (9/8) a nona edição do baile Fadas Madrinhas. O encontro reunirá 27 adolescentes, que debutarão no Chalezinho. A boa notícia é que 26 participantes que já estavam em BH testaram negativo para a COVID-19. O teste é exigência obrigatória para a festa.





Estudantes da rede pública são selecionadas por meio das boas notas na escola. Foram cerca de 6 mil inscrições de adolescentes de todo o Brasil. As selecionadas têm direito de trazer a BH um acompanhante responsável, e a organização se responsabiliza por despesas de transporte, hospedagem e alimentação. O evento, o primeiro depois da fase mais crítica da pandemia, foi criado por Liliane Barros Marty Caron e conta com apoio de várias pessoas e empresas, que contribuem anualmente para viabilizá-lo.





Os vestidos são assinados por Victor Dzenk, com tecidos doados pela Ouro Têxtil. O estilista Rodrigo Fraga criou traje especial para uma das debutantes. Os acessórios foram doados pela marca Cláudia Marisguia. Jô Martins, Cris Rozzini (Ribeirão Preto), Casa Tif's, Luiza Macedo e Sol garantirão o Dia da Beleza.





Esta edição do baile conta com apoio do Clube Chalezinho, que cedeu o salão; da Loja das Festas, que ofereceu todo o mobiliário; e da Lecult, responsável pelo cerimonial. A decoração ficou a cargo da Decor’art e a cenografia é de Daniel Magah. Os doces foram oferecidos por Adriana Gregório (RJ) e pelo Lê Bon Ble. O bolo foi criado pela Avelã Confeitaria.





O Tip Top, da empresária Ludmila Carneiro, uma das madrinhas do baile, contribuiu com o jantar de boas-vindas às debutantes. Os vídeos da festa serão feitos por Guilherme Burgos. Quem assina a assessoria de imprensa é a Salamandra Comunicação, da jornalista Heloisa Aline.

Quem é quem

As debutantes de Belo Horizonte são Edna Félix Nascimento da Cruz, Lívia Amaro dos Santos, Anne Louzada, Valentine C. Miranda, Thamyris Costa Duarte, Ana Beatriz e Deborah Zanetti. De Cabo Frio veio Maria Clara. Queren Hapuque Reis Silva, Kethleen e Letícia Ferreira Gonçalves são as selecionadas de Lagoa Santa.





De Conceição do Mato Dentro vieram Taciane Matos de Aguiar Costa e Larissa Evelyn de Sousa Avelar. De Nova Lima, Hamilly Ribeiro de Almeida e Isadora Cristina Ribeiro da Silva. De Campina Verde, Emanuelly Barbosa Silva Gabriel. De Congonhas do Norte, Layra Aparecida de Carvalho





Giovanna Carolina Santos Sena é a debutante de Brumadinho. Mannuella Victoria Azevedo dos Santos veio de Búzios. Ribeirão Preto (SP) é a cidade de Caroline Victoria. Natalia Batista veio de Minas Novas e Nathieli, de Guanhães. De Betim, participam Karen e Karine Pereira Viana. Ana Luiza é a selecionada de Betim. Rubim, no Vale do Jequitinhonha, participa com Cassiane.





Nazaret Celeste Gonzalez Ortega é refugiada da Venezuela. Ela e a mãe participaram do filme “Não olhe para trás”, exibido no Festival de Cannes. Também vai debutar o jovem Lucas, de Cabo Frio. “No baile de Barretos, em São Paulo, temos a participação de muitos meninos”, conta Liliane Caron.