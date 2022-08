Neto de Otto Lara Resende, Gab Lara está em peça sobre o Clube da Esquina

Tiago Barbosa e Gab Lara vão interpretar Milton Nascimento e Ronaldo Bastos (foto: Campbell Barpato/Divulgacao)

O musical "Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem" já tem data marcada: a estreia nacional ocorrerá em 19 de agosto, no Sesc Palladium, em Belo Horizonte. O espetáculo, baseado no livro "Os sonhos não envelhecem – Histórias do Clube da Esquina", de Márcio Borges, resgata a evolução musical e a amizade de Milton Nascimento, Márcio Borges, Lô Borges, Marilton Borges, Fernando Brant, Wagner Tiso, Fernando Brant, Beto Guedes, Ronaldo Bastos e Toninho Horta.





“Cresci no Rio de Janeiro, mas numa família com costumes mineiros. A literatura e a música de Minas são peças fundamentais na minha formação. E Clube da Esquina, então, nem se fala. Minha admiração é imensa", derrete-se. "Aprender, estudar e poder contar essa história é incrível demais. É impossível cantar essas músicas sem sentir nas entranhas as estradas de terra roxa, o vento solar e toda a cultura da representação mineira. É uma honra para mim”, afirma.





Gab Lara revela que para interpretar Ronaldo Bastos foram necessárias muitas horas de vídeo no YouTube. “Minha forma preferida de estudar é ver documentários e entrevistas. Assim, aprendo não somente a história, mas a observar por um breve instante aquela pessoa existindo ali. Então, mergulhei na vida do Ronaldo pela internet. Nunca tinha interpretado uma pessoa real, viva, que de fato existiu, que fala de um jeito, que tem trejeitos, que vive com tiques ou toques. Tudo isso é muito doido.”





Além de Gab Lara, o musical traz Tiago Barbosa no papel de Milton Nascimento; Vitor Novello como Wagner Tiso; Daniel Haidar como Fernando Brant; Cadu Libonati como Lô Borges; Rômulo Weber como Márcio Borges; e Tom Karabachian como Beto Guedes.

Dirigido por Dennis Carvalho, “Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem” segue em temporada no Sesc Palladium até 28 de agosto, com apresentações de quinta a sábado, às 20h30, e aos domingos, às 19h.