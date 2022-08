Roubo do coração de Dom Pedro inspira mineiro em primeiro romance policial

O jornalista e escritor mineiro Guilherme Santos, de 34 anos, lançou seu segundo livro, “O Coração do Imperador”. O romance policial gira em torno do misterioso roubo do coração de Dom Pedro I, durante a madrugada, na cidade de Porto, em meio a um assassinato que choca os portugueses.



O autor observa que muitos brasileiros desconhecem que Dom Pedro era maçom e que foi, inclusive, grão-mestre. “É fato histórico que o processo que levou à Independência teve uma participação fundamental da Maçonaria.



A trama é recheada de fatos históricos, personagens intrigantes e informações sobre a Maçonaria brasileira e o Grande Oriente do Brasil (GOB), instituição fundada para ser precursora da Independência.





O livro começou a ser escrito em 2020, mas, sem querer, antecipou uma notícia recente. O governo brasileiro solicitou a Portugal que o coração de Dom Pedro, que desde 1835 está preservado em uma igreja no Porto, por vontade testamental, seja liberado para que o órgão seja trazido ao Brasil para as comemorações oficiais.



O órgão fica na Igreja da Lapa, trancado em um monumento que só pode ser acessado por cinco chaves diferentes, guardadas pelo prefeito da cidade.

GALA

NOITE DISPUTADA

Flávia Alessandra ao lado do empresário Rodrigo Carneiro irá comandar o leilão do Gala (foto: Wendel Castro/Divulgação)



A sete dias antes de sua realização, a terceira edição do Gala Brasil Foundation, em Belo Horizonte, confirmou seu prestígio. Para atender a demanda foi necessário aumentar o número de convidados, que agora está fechado em 350 pessoas, e a organização do evento garante não haver possibilidade de disponibilizar mais convites. A festa está marcada para quarta-feira (10/8) na Casa Tua, no Jardim Canadá.





Para ampliar a arrecadação, o leilão comandado pela apresentadora Flávia Alessandra e o empresário Rodrigo Carneiro vai oferecer como prêmios seis peças da Corazzo Joias, doadas por Luciana e Carolina Campos, avaliadas em R$ 50 mil.



Eugênio Mattar e Camila devem repetir o mesmo sucesso da edição anterior do Gala, quando a experiência na adega do casal rendeu dois lotes de R$ 70 mil cada um. Daniel Vorcaro vai oferecer experiência Six Senses, com traslado de helicóptero saindo do aeroporto de Congonhas. Experiências com Fasano, Boa Vista, Atlético Mineiro e Txai também estão entre os prêmios.





Na lista do benfeitores estão Alessandra e Cristiana Martins Gualberto Ribeiro, BeFly, Briskom, Camila & Eugênio Mattar, Capanema, Pinheiro & Rennó Sociedade de Advogados, Daniela & Ricardo Puggina, Goldman Sachs, Henrique Vorcaro, Instituto MRV, JAB Empreedimentos, Júlia Guimarães Paes, Lilian & Mauro Tunes, Paulo Eduardo Gualberto Ribeiro & Walter Cain, Pottential Seguradora, Saulo Wanderley Filho e TFM Agency.





MARINA

HITS DE UMA DIVA





Dos nomes da música brasileira, Marina é um dos maiores destaques. Por isso a apresentação que fará no dia 26 de agosto, no Palácio das Artes, é esperada com ansiedade pelos fãs. A distância dela com o público em Belo Horizonte é superior aos dois anos da pandemia.



"Nas ondas de Marina" é um espetáculo para cantar junto e celebrar os mais de 40 anos de carreira da cantora, trilha sonora obrigatória de uma geração. Marina será acompanhada por Gustavo Corsi (guitarra), Alex Fonseca (bateria e programação) e Carlos Trilha (teclados e programação).