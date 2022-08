Julian Casablanca, do Strokes, elogia versão da banda mineira Devise

Luis Couto, Buno Bontempo, Daniel Mascarenhas e Mike: a banda Devise (foto: Sarah Leal/Divulgação)

O que seria apenas uma forma de a Banda Devise comemorar o aniversário de lançamento do disco "Is this it", da banda The Strokes, virou uma festa para o grupo mineiro, que tem os norte-americanos como referência musical.



O vídeo da versão dos mineiros da música homônima ao disco foi visto e curtido por Julian Casablanca. "Loucura total esse negócio", resume Luis Couto, da Devise. Ele conta que o vídeo foi produzido durante a pandemia, quando o grupo fazia as coisas a distância. "Fizemos versões de nossas músicas, revisitamos bandas que a gente gosta. Soltamos há muito tempo."













A repostagem foi feita no sábado (30/7), no dia dos 21 anos do disco "Is this it". "O vídeo chegou ao Julian e ele comentou que havia ficado impressionado e achou ter gostado mais da nossa versão. Foi bizarro porque, para nós, The Strokes é a maior referência", afirma Luis Couto.



"Os nossos dois primeiros discos ("Lume", de 2014, e "Petricor", de 2017), por exemplo, têm muito de Strokes. Até escrevemos no vídeo que é o aniversário de um dos discos que mudaram as nossas vidas. E realmente mudou, abrindo um monte de portas do rock alternativo."





Luis reconhece que a banda norte-americana carrega muitas influências de outros grupos que hoje têm muito a ver com a Devise e, naquela época, não eram conhecidos por eles. "Velvet" e "Television" são bandas que amamos hoje, mas só conhecemos por por causa do Strokes. Julian é um dos meus cinco heróis da música", afirma.





NO MEMORIAL

MÚSICA CLÁSSICA





A Filarmônica de Minas Gerais é a convidada do Memorial Vale para duas sessões da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais no Memorial: Música de Câmara, às 19h e às 20h30, no próximo dia 11, uma quinta-feira. O evento tem entrada gratuita, sendo necessária a retirada de ingressos uma hora antes, com o limite de um par de ingressos por pessoa.





VIVA GIL

MOISÉS E CONVIDADOS





Sexta-feira (5/8) chega às plataformas digitais o terceiro EP do projeto “Aquele abraço, Gilberto Gil”, do cantor Moisés Navarro, com as participações especiais de Áurea Martins, Margareth Menezes e Zé Manoel.



O primeiro volume foi lançado em outubro de 2021, e o segundo, em maio passado. O trabalho que celebra a obra de Gilberto Gil é um lançamento do selo Alves Madeira e traz a assinatura do maestro Jaime Alem na direção musical e arranjos.



(foto: Divulgação)



DOIS ANOS

FESTA PARA O MAMU





A segunda edição do projeto Morro Arte Mural está em sua reta final. O encerramento está marcado para domingo (7/8) na comunidade Vila Nova Cachoeirinha. onde Criola assina mural de 2.300m2, criado em 40 casas da região.



Para que o projeto fosse realizado foram envolvidas mais de 300 pessoas da comunidade, entre moradores das casas, prestadores de serviços e os produtores Rogéris Alberto, mais conhecido como Juquinha, e Marcio Gustavo, o Surto. O projeto volta a ser realizado quatro anos depois da primeira edição na comunidade do Cruzeirinho, no Alto Vera Cruz.