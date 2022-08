Automóvel Clube comemora 97 anos com mais informalidade, no final deste mês

Franklin Bethônico no Salão Dourado do Automóvel Clube (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Franklin Bethônico está animado com a festa de aniversário do Automóvel Clube, onde é um dos diretores. Ele conta que este ano o traje terno e gravata foi abolido para o jantar dançante.



A informalidade mira no rejuvenescimento do público para frequência no quase centenário clube por onde passa um pouco da história de Belo Horizonte. A festa está marcada para 26 de agosto, e os convites, com direito a jantar e bebida, podem ser adquiridos pelo Sympla.





FESTA NA PRAÇA

DUAS DÉCADAS DE MÚSICA





O Savassi Festival está de volta ao formato presencial para celebrar a sua 20ª edição, entre os próximos dias 15 e 22, em espaços públicos de Belo Horizonte. O objetivo do evento é estimular e difundir o jazz e a música instrumental na capital mineira.



Serão dezenas de atividades, entre shows, lançamentos, palestras, workshops e grandes novidades, como a programação no Clube de Jazz do Café com Letras, reafirmando a potência do festival e sua importância no calendário cultural da capital mineira.



O Savassi Festival conta com apresentação e patrocínio da Usiminas, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, dando nome ao palco principal do evento de Palco Usiminas 60 anos. A programação completa está disponível no site www.savassifestival.com.br.





NO PARQUE

CANTO DA ESPERANÇA









A composição foi iniciada pela pena de Martinho, que aproveitou a pandemia para terminar a canção junto de Djonga, a fim de lançar um verdadeiro "canto de esperança", em busca de um mundo sem pandemia, sem corrupção, sem síndrome do pânico e outros tantos males, como o artista comentou.A faixa, que viralizou na internet, também ganhou um clipe que busca retratar o amor e a esperança da música com simplicidade. O público poderá ver essa e outras atrações de pertinho no Festival Novos Encontros, as informações completas para retirada de ingressos estão no site do festival.





NO ARRAIAL

TAPIOCA COM PIPOCA





A aluna do curso de gastronomia da Estácio Belo Horizonte Anna Laura Lacerda Benevides Dutra foi uma das vencedoras do 3º concurso Prato Junino, promovido pelo Arraial de Belo Horizonte.



A estudante conquistou o júri com a receita “Rubim de Açúcar”: tartelletes de farinha de tapioca com pipoca caramelada, recheadas de cocada de fita cremosa, brigadeiro de pé de moleque e maçã do amor. O tema do concurso Prato Junino deste ano foi “As Origens da Gastronomia Mineira”, valorizando a cultura junina.





ÓPERA

NA ITÁLIA





O cantor lírico mineiro Yuri Guerra, radicado na Itália, é o único artista brasileiro a se apresentar na 48ª edição do Festival della Valle d’Itria, um dos maiores festivais de música clássica do sul da Itália.



A estreia mundial da "Ópera Italiana”, obra inédita, será apresentada neste sábado (6/8) no Palazzo Ducale. Na ópera, Yuri vive o personagem Balconi, o zelador de um grande prédio objeto de especulação imobiliária, onde moram os protagonistas Mário e Opera, que vivem um amor que atravessa anos.





• • •





Composta por Nicola Campogrande, entre 2008 e 2010, foi encomendada pelo “Comitato Italia 150” com o objetivo de dar vida a um melodrama ambientado nos últimos 50 anos da história do país. O Festival della Valle d’Itria ocorre desde 1975, na charmosa comuna italiana Martina Franca, da região da Puglia, província de Taranto.