Rafa Alves e Felipe Nairon divulgam a beleza do design autoral brasileiro

Rafa Alves e Felipe Nairon são apaixonados pela arte popular brasileira (foto: Florence Zyad/Divulgação)

Rafa Alves é uma das pessoas mais queridas de BH. Divertido, bem-humorado, estilo impecável, por 18 anos atuou como RP respeitado, além de ser referência para assuntos relacionados com arte e cultura. Ele dá uma virada na carreira e, no sábado (20/8), abre, no Belvedere, a loja Kami'ywa Design Autoral Brasileiro, sociedade com o amigo Felipe Nairon. A palavra, em tupi, quer dizer rainha das árvores.“Nos conhecemos há muitos anos, viajamos muito e o design sempre nos encantou”, afirma Rafa, lembrando que sua trajetória como RP foi crucial para chegar até aqui. “A loja é o resultado da experiência que compartilhei com clientes, da minha história profissional, das histórias com artistas populares”, revela.

Apresentar histórias ainda não descobertas, que falam do Brasil colonial ao Brasil contemporâneo. Essa é a proposta de Rafa com sua Kami'ywa. A escolha do horário de abertura, das 9h às 15h, já diz um pouco sobre o perfil do espaço. “É uma loja para casa e a família. Quero que as amigas levem os filhos; vou fazer uma oficina só para as crianças”, antecipa.





BEATLES

CONCERTOS DIDÁTICOS





A Orquestra Musicoop inicia os preparativos do projeto de circulação por Betim, Nova Lima e Fortuna de Minas, com apresentação de “Beatles para orquestra – Concertos didáticos”. O repertório reúne 11 canções que marcaram diferentes momentos da trajetória dos Fab 4, entre elas “Yesterday”, “Michelle” e “Here comes the sun”. O maestro Felipe Magalhães e os 20 músicos farão o “aquecimento” em 26 de agosto, em Itabira, no teatro da Fundação Cultural Carlos Drummond de Andrade. Em novembro, o projeto será encerrado com dois concertos em Belo Horizonte. A entrada é gratuita.





CONCERTO

ARS ANTIQUA





O Coral Ars Antiqua marcou para 30 de agosto sua apresentação no teatro da Fundação de Educação Artística, em BH. Vai interpretar peças de A. Banchieri, J. Wilbeye, José Maurício Garcia, A. Bruckner e Villa-Lobos, além de composições do maestro Carlos Alberto Pinto Fonseca, especialmente peças do repertório afro-brasileiro. Ângela Pinto Coelho vai reger o grupo.