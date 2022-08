Helena, Isabele, Giulia, Yasmin, Taís (no alto), Ana Luíza, Larissa, Vitória, Mariana e Letícia comemoram seus 15 anos hoje, no Minas Tênis Clube (foto: Renata Ataíde/Divulgação)

Elas são amigas há muitos anos. Tanto que planejaram comemorar os 15 anos em uma festa coletiva. Veio a pandemia e o sonho foi adiado. Dois anos depois, 10 garotas se reúnem neste sábado (20/8), no Minas Tênis Clube, para festejar a data, agora mais do que nunca, com motivos de sobra para celebrar.

Letícia Novais Moreira da Rocha, filha de Renato Moreira da Rocha Filho e Ciarla Martins Novais; Mariana Saraiva Lanna de Souza, filha de Adriano José de Souza e Fabrícia Saraiva Lanna; Taís Gama Santos, filha de Ana Cristina Côrtes Gama e Marco Aurélio Rocha Santos; Vitória Álvares Campos Mendes, filha de Denize Álvares Campos Mendes e Dauro Mendes Ferreira Filho; e Yasmin Godoi Caldas, filha de Raquel Machado Godoi Quintão e Sérgio Cerqueira Caldas, completam a lista.









SP ARTE

SOLO MINEIRO

O artista mineiro Washington da Selva apresentará um projeto solo na SP Arte, a maior feira de arte da América Latina, que será realizada de 24/8 a 28/8, na ARCA, em São Paulo. No estande da galeria Samba Arte Contemporânea, o artista apresentará a mostra “Origem”, com obras recentes e inéditas, incluindo a série “Lastro”, premiada no 8º Prêmio Nacional de Fotografia Pierre Verger.





NA JENIPAPO

MANHÃ DE AUTÓGRAFOS

Osias Ribeiro Neves lança seu romance, "Sumidouro", neste sábado (20/8), das 11h às 13h, na Livraria Jenipapo, na Savassi.

FEIRA VESTEJO

5 ANOS DOESTÚDIO VESTE

Os cinco anos do Estúdio Veste serão comemorados neste sábado (20/8) e domingo, no espaço da curadora de design e arte popular Mary Arantes, na Serra. Durante o evento, serão lançados os Panos de Mãe, itens que contam histórias veladas ou esquecidas do universo doméstico feminino e o cotidiano nas pequenas cidades do interior do Brasil. O bar de vinhos Cabernet Butiquim também estará presente na comemoração.