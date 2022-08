Faltam 6 dias para o encerramento do concurso em homenagem ao Cine Brasil

Cine Theatro Brasil Vallourec fica na Praça 7, no coração de Belo Horizonte (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)





COLECIONISMO

ENCONTRO COM PRISCILA





Priscila Freire é, como define o presidente da Academia Mineira de Letras, Rogério Tavares, "patrimônio da nossa cultura". Só por isso é imperdível o encontro promovido por ela, nesta quinta-feira (25/8), no Teatro 2 do CCBB, na Praça da Liberdade. Dona do acervo da mostra "Coleção brasileira de Alberto e Priscila Freire", que fica em cartaz até segunda-feira no centro cultural, Priscila receberá o professor da Escola Guignard Adriano Gomide, cujo tema de mestrado foi o colecionismo. Os dois vão conversar com a plateia sobre a arte de colecionar e sobre a exposição.





A colecionadora mineira fará uma projeção com obras de Alberto da Veiga Guignard para analisar o legado do pintor, apontando suas principais características, entre outros aspectos. A arte popular, outra paixão de Priscila, também fará parte da conversa. O encontro será às 20h, com entrada franca, mediante retirada de ingressos na bilheteria ou pelo site da instituição.





EM TIRADENTES

A QUATRO MÃOS





A chef Ju Duarte, da Cozinha Santo Antônio, faz sua estreia no festival de gastronomia de Tiradentes no sábado (27/8), durante jantar a quatro mãos no restaurante Dengo, da chef Melissa Andrade.









ARTE EM FAMÍLIA

PARA ADULTOS E CRIANÇAS





A artista Renata Laguardia ministrará oficinas para crianças e adultos na Galeria GAL, no Sion. As atividades lúdicas e artísticas terão como foco o desenho e a pintura. Inscrições podem ser feitas via DM do Instagram da artista (@renatalaguardiaxavier).









SALÃO DE PORTUGAL

MINEIRA NA MOSTRA





Verônica Nunes, de Belo Horizonte, teve a obra “O mistério de um corpo” selecionada para o 7º Salão de Arte de Portugal, na Galeria Nazaré, que fica na Praia Ondas Grandes. A abertura do salão ocorrerá no sábado.