Obra de Inimá de Paula marca o início da coleção de Luiz Carlos Ritter

Inimá de Paula retratou a região de Sete Lagoas em um de seus primeiros quadros (foto: Pinakotheke Cultural/divulgação)

O livro "Coleção Luiz Carlos Ritter" será lançado pela Pinakotheke Cultural, em 5 de setembro, no Rio de Janeiro. O acervo do colecionador começou com o quadro "Paisagem de Sete Lagoas", do pintor mineiro Inimá de Paula.





“É curioso, porque da primeira obra o colecionador nunca se esquece, nos mínimos detalhes", comenta Ritter. O volume reúne textos de Nélida Piñon, Ana Cristina Reis, Vanda Klabin, Clelio Alves e Ricardo Linhares, além de uma conversa entre Max Perlingeiro, que organizou e planejou o livro e a exposição, com Luiz Carlos Ritter.





NO TEATRO

VIVA O CLUBE DA ESQUINA!





A estreia do musical "Clube da Esquina – Onde os sonhos não envelhecem", no Sesc Palladium, foi marcada pela emoção. O público, em alguns momentos, aplaudiu em cena aberta. Personagens do movimento que revolucionou a música brasileira estiveram presentes e se emocionaram com a peça, que continua em cartaz até domingo (28/8). "Achei a adaptação bastante fiel ao espírito do livro, que enaltece a amizade e coloca a música como consequência natural dela.

O diretor Dennis Carvalho, Lô Borges e o diretor musical Kassin, no Sesc Palladium (foto: Marilene Gondim/Divulgação)



O ator Tiago Barbosa, que faz o papel de Milton Nascimento (ao centro), com Flávio Venturini e Murilo Antunes, na estreia do musical 'Clube da Esquina - Onde os sonhos não envelhecem' (foto: Nelson Almeida/Divulgação)



A roteirista Fernanda Brandalise e o diretor Dennis Carvalho, fiéis a esse propósito, tomaram todas as liberdades criativas, em função do desenvolvimento dramático e do desenho estético das cenas. A cena do enterro do estudante Edson Luís ao som da canção 'Menino', interpretada por Thiago Barbosa, me levou às lágrimas", disse Márcio Borges, autor do livro que deu origem ao roteiro.



O ator Romulo Weber fex o papel de Márcio Borges no musical sobre o Clube da Esquina (foto: Nelson Almeida/Divulgação)





Flávio Venturini também elogiou a produção: "Muito bom, muito bem dirigido por Dennis Carvalho, uma luz maravilhosa. O Tiago Barbosa, que interpreta Milton, está muito bem."





O ator Leo Bahia e Marilton Borges, o seu personagem, no Sesc Palladium (foto: Nelson Almeida/Divulgação)





Venturini, porém, pondera que há milhares de histórias do Clube da Esquina "e cada um tem sua versão". Segundo ele, "o musical é baseado na história de Márcio, Lô e Milton Nascimento, o que é justíssimo, eles foram os embriões. É preciso um livro que conte a história completa", opina o cantor, que saiu emocionado do teatro.