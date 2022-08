O fotógrafo Bob Wolfenson em sua primeira exposição em BH (foto: Orlando Bento/divulgação)

O sucesso de uma exposição é medido, claro, pelo número de visitantes. Por isso, "Desnorte", que reúne a produção de Bob Wolfenson, promete ser umas das mostras preferidas do público este ano na Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas.





Na abertura, Bob elogiou a Galeria de Arte do Centro Cultural Unimed-BH Minas."O espaço é muito generoso, me deu a chance de fazer essa exposição enorme. Acho que ela celebra meus 50 anos de carreira. Pude contemplar todas as minhas facetas neste espaço lindo, com esta luz maravilhosa. Fiquei muito feliz, me senti muito bem-vindo aqui, fui muito bem tratado, muito acolhido. Mais que isso, forneceram os meios para que eu fizesse uma exposição desse calibre", afirmou o fotógrafo.





PRÍNCIPE DO SAMBA

ANIVERSÁRIO E LIVRO





Algumas semanas antes de completar 80 anos, Paulinho da Viola tem show marcado em BH. Ele se apresentará em 23 de outubro, às 20h, no Palácio das Artes, acompanhado dos filhos João e Beatriz Rabello. Até lá, o Príncipe do Samba vai ganhar biografia assinada por Rui Fabiano





KLB

DE VOLTA EM ABRIL





Os irmãos Kiko, Leandro e Bruno estão com tudo e não estão prosas. Sábado passado, os rapazes lotaram o Grande Teatro do Palácio das Artes com o show "20 + 2", no qual revistaram os hits da carreira. O sucesso foi tão grande, com ingressos esgotados, que eles já marcaram a nova temporada para abril de 2023





MAIS UMA VEZ

SEU JORGE E ALEXANDRE PIRES







Dupla que fez sucesso em Belo Horizonte, Seu Jorge e Alexandre Pires voltarão à cidade com a turnê "Irmãos". Desta vez no Expominas, às 19h, em 12 de novembro.