Produtora mineira recebe prêmio por curta em premiação nacional

Tatyana Rubim e Bárbara Paz no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na última quarta-feira

“Ato”, curta-metragem dirigido por Bárbara Paz e produzido pela BP Filmes e pela Rubim Produções, como parte do projeto TeatroEmMov Digital, de Tatyana Rubim, venceu a categoria Melhor Curta Metragem de Ficção da 21ª Edição do Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, na última quarta-feira (10/8), no Rio de Janeiro.A filmagem foi feita em Ouro Preto, em 2020, durante o isolamento social, e é estrelada por Alessandra Maestrini e Eduardo Moreira. No ano passado, “Ato” foi selecionado para a mostra Orizzonti Short Films, no Festival de Veneza. Tatyana Rubim subiu ao palco para receber o troféu Grande Otelo, ao lado da diretora Bárbara Paz.