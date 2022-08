Mineiro recebe elogios em estreia de ópera no Festival della Valle d'Itria

(foto: Clarissa Lapollaph/DIVULGAÇÃO)





O mineiro Yuri Guerra fez sucesso na estreia mundial da "Ópera Italiana”, na 48ª edição do Festival della Valle d’Itria, no final de semana passada. A crítica especializada italiana tem destacado o brasileiro como um artista promissor na música clássica. De acordo com site Le Salon Musical, “Guerra tem presença cênica e voz de igual importância: também em seu caso o futuro é florido e para ser seguido com atenção”.





O longa "O pirotécnico Zacarias", primeiro filme do Grupo Giramundo, lançado em dezembro de 2021, abrirá a programação do CineLapinhô, em 25 de agosto, na Praça da Igreja, em Lapinha da Serra. Além da exibição de filmes independentes, haverá sessões comentadas abertas para o debate público, oficinas de cinema, shows musicais e festival gastronômico. A programação é gratuita e pode ser acompanhada na internet acessando o site www. cinelapinho.com.br.





O historiador Jurandir Malerba e ilustrador Cordeiro de Sá participam de live organizada pela Editora Ática para conversarem sobre o livro “Almanaque do Brasil nos tempos da Independência”. O encontro, sábado (13/8), às 10h, realizado pela Editora Ática, faz parte da quarta edição do Sabor Literário, uma agenda de bate-papos com grandes escritores, e será mediada por Carolina Tresolavy e Laura Prado, representantes de Literatura da Somos Educação. Para participar, basta se inscrever pelo link: https://bit.ly/sabor-literario-2022.





A cantora Rayane Boldrini lança o álbum autoral “Versões de mim”, dia 28 de agosto, domingo, às 18h, no Teatro de Bolso do Cine Theatro Brasil Vallourec.



