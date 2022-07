Dez anos depois de sua morte, Ítalo Mudado ganha homenagem na Funarte-MG

Marcel Luiz, Marco Túlio Zerlotini e Pauline Braga estrelam 'Arriverdeci, Ítalo' (foto: Camila Magalhães/divulgação)

A memória de Ítalo Mudado, que morreu em junho de 2011, é reverenciada no espetáculo "Arrivederci, Ítalo", na Funarte.

A montagem fica em cartaz até 10 de julho.





Na onda das comemorações dos 200 anos da Independência, chega às livrarias o “Almanaque do Brasil nos tempos da Independência” (Ática). Escrito pelo professor e historiador Jurandir Malerba, o livro mostra a importante participação de mulheres, indígenas, pessoas pretas, quilombolas e da comunidade LGBTQIA+ na trajetória do país.A obra é bem diferente daquelas que costumam contar a história protagonizada por personagens colonialistas, masculinos e europeus.





A festa de 50 anos de Simone Tomé, em 8 de julho, promete ser inesquecível. O cenógrafo Alencar Ferreira, que vive no Canadá, assina a produção. Ele terá como “olhos e mãos” Fred Clemente, seu parceiro no projeto. Com a temática “Anos 80”, a comemoração terá boate com 200 globos de espelhos, muito LED e efeitos especiais. O cerimonial é de Daniela Cerqueira.





