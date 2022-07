Festa junina arrecada 150 quilos de alimentos para o Instituto Mario Penna

Paula Fernande na festa junina do Minas Tênis Clube, que arrecadou doações para o Instituto Mário Penna (foto: Orlando Bento/Divulgação)

Em duas noites - uma para adultos e outra para a garotada - o Minas marcou o retorno de seus eventos sociais, interrompidos há dois anos devido à pandemia. O público curtiu atrações como a cantora Paula Fernandes, Carlim Alves Trio, a cantora Elaine Cristina, a dupla sertaneja Pedro Netto e Matheus e a banda Brilhantin.

DEBUT

ALEGRIAS DE UMA PALHAÇA

Para comemorar os seus 15 anos de pesquisas na palhaçaria, a atriz, cantora e letrista mineira Janaina Morse, que dá vida à palhaça Brisa, está produzindo uma cena comemorativa de 15 minutos. O curta-metragem será gravado numa praia em Salvador, cidade onde Janaina morou por oito anos. Lá, começou a fazer teatro aos 12 anos, no grupo do amigo Jorge Alencar, que é ator, diretor de espetáculos de dança, cinema e performance. “Dancei a valsa dos meus 15 anos (de verdade) com ele e agora, na comemoração dos 15 anos da Brisa. Ao velho amigo coube a missão de dirigir a cena comemorativa”, brinca Janaina Morse.





A performance irá revisitar experiências dramatúrgicas da trajetória de Brisa, com destaque para o seu espetáculo solo “Brisa’s beach”, e terá as palhaças convidadas: Tecla (personagem de Maria Tereza Costa) e Zabeinha (personagem de Juliene Lellis). A exibição do curta será no próximo dia 31 de julho, às 20h, encerrando a programação do projeto “Debuta - Encontro de palhaçaria feminina”, realizado por Janaina Morse, com as participações de palhaças de Minas Gerais, Bahia, Recife, Goiás, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina e São Paulo. O encontro vai ocorrer de 16/7 a 31/7, exclusivamente nas plataformas digitais da palhaça Brisa (Instagram: @palhacabrisa e no canal no YouTube).





AGENDA

DIVAS

Canções consagradas no repertório de Mariah Carey, Whitney Houston e Tina Turner serão apresentadas por Gabriela Pepino, no próximo dia 15, no Centro Cultural Unimed BH – Minas. Gabriela tem dois álbuns autorais lançados (2012 e 2017) e passagem por diversos festivais de prestígio no Brasil e no exterior.





NO PALCO

PELO MAR, PELO AR

A trilogia “Viagens extraordinárias”, da premiada Cia. Solas de Vento (SP), faz temporada do próximo dia 15 a 8 de agosto em Belo Horizonte. “A volta ao mundo em 80 Dias'' terá sessões de 15/7 a 25/7; “Viagem ao centro da Terra” fica em cartaz de 29/7 a 1/8; e “20 mil léguas submarinas”, de 5/8 a 8/8. As dramaturgias foram criadas a partir de adaptações das clássicas histórias do escritor francês Júlio Verne (1828-1905). As sessões dos dias 23/7, 30/7 e 6/8 terão tradução

em Libras.





LEILÃO

CIDADE DOS MENINOS

Nesta sexta-feira (1/7), no Buffet Catarina, o leilão Embaixadoras do Bem pretende arrecadar R$ 700 mil para doação à Cidade dos Meninos. O evento marca o início das comemorações do Jubileu de Ouro do Sistema Divina Providência.