No palco do Palácio das Artes, Lulu Santos faz declaração de amor a BH

Há motivos de sobra para a expectativa dos fãs de Lulu Santos que lotaram as duas apresentações do cantor e compositor em BH, no sábado (25/6) e domingo passados. Como não amar o carioca, rei do pop, que há 40 anos faz todo mundo se jogar na pista, na maior alegria. Sentimento que, desde a pandemia, ficou meio aprisionado, como nós mesmos. O reencontro tão esperado foi adiado por duas vezes, na última delas pelo fato de um dos integrantes da banda ter testado positivo para COVID.

Segundo Lulu, foi nesse cenário que esse amor se desenvolveu, se desenrolou e se confirmou. "Da Savassi à Serra do Curral; da Serra da Moeda ao Lourdes, Funcionários, dentro da Contorno, fora. E também em volta: Lagoa Santa, Cordisburgo, fui tão bem recebido, acarinhado aqui, que não posso fazer outra coisa a não ser agradecer a vocês. O espetáculo é de vocês, a casa é sua", afirmou, no primeiro papo com a plateia depois de cantar clássicos como “Toda forma de amor”, “Um certo alguém”, “Último romântico”, “Advinha o quê”, entre outras 22 canções apresentadas em pouco mais de duas horas de show.

Lulu saiu do roteiro do show depois de localizar na plateia Rodrigo e Gabi, da banda Melim. "A minha avó é de BH", disse a cantora. "Gravamos essa canção (“Inocentes”) com Lulu, que faz parte das nossas influências. Se eu errar (a música) me perdoem, não estava preparada." Lulu contou que teve a felicidade de dividir a gravação com a Melim nos vocais. Para transmitir a mensagem, era necessário uma dose de doçura e, para mim, o vocal da Melim é o como leite condensado gelado", comparou.





NO MUSEU MG COM PERNAMBUCO

Minas Gerais será palco da turnê nacional “Maracacongo”, projeto que une as culturas populares mineiras e pernambucanas. A iniciativa, aprovada pelo edital do Instituto Cultural Vale, tem como proposta festejar as danças, costumes e práticas dos povos negros e originários, unindo a cultura popular do maracatu rural, de origem da região da Zona da Mata Norte do estado, que é patrimônio cultural do Brasil, às tradições de Minhas Gerais.



No domingo (3/7), o projeto aporta no Memorial Vale, com oficinas de maracatu rural, congo e moçambique, às 10h; e, a partir das 13h, começam as apresentações culturais do maracatu Estrela de Ouro de Aliança (PE), grupo afro mineiro Negro Por Negro (Brumadinho), Afonjah de Olinda (PE) e a Sociedade Musical São Sebastião de Passagem de Mariana, em cortejos e na escadaria do Memorial Vale. Para participar é só chegar. Depois de Belo Horizonte, o projeto segue para Brumadinho, Congonhas, Mariana e finaliza a turnê em 16 de julho, no Festival de Inverno de Ouro Preto.