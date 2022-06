Musical sobre a história do Clube da Esquina chega a BH em agosto

Dennis Carvalho dirige a produção sobre o movimento musical mineiro (foto: TV Brasil/Divulgação)

Está confirmada para 19 de agosto, no Sesc Palladium, a estreia do musical "Clube da Esquina – Os sonhos não envelhecem". A montagem tem direção de Dennis Carvalho. O elenco, formado por 15 atores escolhidos em seleção, será apresentado na semana que vem. Marcia Dias (Buenos Dias) e Marilene Gondim (MRG) são coprodutoras, e Fernando Campos (Grupo Prisma), produtor associado.





O Rotary Club de Belo Horizonte e o Elos Club de Belo Horizonte prestaram homenagem a Portugal. O promotor de Justiça Marco Antônio Borges, conselheiro das comunidades portuguesas e vice-presidente do Centro da Comunidade Luso-brasileira de Belo Horizonte, discursou em agradecimento à homenagem a Portugal.





"Três", quarto single de Duda In The Sky, será lançado em 1º de julho próximo. Além de cantar, ela compõe e produz todo o material gráfico, das capas aos clipes.



"Acho que as ‘artes’ são um campo interligado, dá para se dizer muito quando se envolvem todas elas – é isso que pratico com meu trabalho", diz a cantora, que recentemente lançou "Eu acho que isso é amor", celebrando o Dia dos Namorados. O lançamento dessa canção foi acompanhado por um lyric video que pode ser acessado no YouTube.





Os mineiros da Tetro foram os únicos brasileiros convidados para integrar a série da plataforma de streaming Gallery Originals. "From the ground up - The architecture of Tetro" acompanha o processo criativo do escritório de arquitetura de Carlos Maia, Débora Mendes e Igor Macedo, que tem sede em Belo Horizonte.



O filme faz parte de uma série de documentários sobre profissionais e projetos de várias partes do mundo considerados únicos e inovadores.