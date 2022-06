I Love Jazz promete animar BH neste final de semana na Praça do Papa

A Happy Feet Jazz Band ensaia para sua apresentação, que encerrará a primeira noite do I Love Jazz, no próximo sábado, na Praça do Papa (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A Lado A Produtora, com apoio do grupo Diários Associados, traz a Belo Horizonte, depois de dois anos de pausa devido à pandemia, mais uma edição do I Love Jazz. O festival internacional de jazz é considerado um dos eventos mais importantes da capital mineira.



Os BeHoppers voltarão a brindar o público do festival com aulas de lindy hop (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press)

No sábado, apresentam-se Fizz Jazz (16h), Juarez Moreira (17h30), Rick Riccardi (19h) e Happy Feet Big Band (20h30). No domingo, sobem ao palco a Jazz Band Ball (16h), Christiano Caldas (17h30), Dave Mackenzie Quintet (19h) e Heather Thorn And Vivacity (20h30).

ESPAÇO EXCLUSIVO PORTAL UAI

Neste ano, um seleto grupo de convidados será recebido no charmoso Espaço Exclusivo Portal UAI. Os convidados serão agraciados com serviço open bar e open food, com vista privilegiada para o palco.



Desde a chegada ao evento, vão se encantar com os serviços e mimos oferecidos pelos parceiros Alex Moreira, Armind, Bonissima, Cachaça Ferreira de Januária, Café 3 Corações, D’Gosto, Deckhome, Desentupidora Betel, EPA, Gastropark, JM Model Manager, Krug Bier, Malhas Tensionadas/Trupe gaia, Mercograff, Nutri Carolina Ribeiro, President, Revelar Serviços Fotográficos, Soares Cozinha para Você, TFS Imagens, Tic Tac Gourmet, Top Food Alimentos.





NA AML

VIVA O MODERNISMO

O escritor Miguel de Ávila Duarte lança nesta quinta (23/6), às 19h, o livro “Leite criôlo: Da rede modernista nacional à memória monumental do Modernismo” (Editora Impressões de Minas). Noite de autógrafos na Academia Mineira de Letras.





AGENDA

MERCADO IMOBILIÁRIO

Brunna Medrado e Arlene Gomes conduzem nesta quinta (23/6) masterclass em gestão de carreira para corretores imobiliários. O evento, gratuito, ocorre na sede do Sindimóveis-MG, no Centro (com transmissão on-line, mediante inscrição), promovido pela startup imobiliária Homer.

NA MODA

COMEMORAÇÃO





A empresária Flávia Soares comemora nesta quinta (23/6), no Vila da Serra, o primeiro aniversário da Fass, multimarcas que nasceu em Londres.