'Sandra Rosa Madalena' vai transformar Palácio das Artes em salão de festas

Sidney Magal e o filho Rodrigo, em BH, há quatro anos (foto: Helvecio Carlos/EM/DA Press/2018)

Há pelo menos dois anos Sidney Magal roda o Brasil com a turnê “Bailamos”, comemorando seus 50 anos de carreira. O show, que fez enorme sucesso no Sesc Palladium em 2018, retorna a Belo Horizonte para única sessão, em 2 de julho, no Palácio das Artes.





Wilson Alvarenga e Lucinha com Luan Santana, Antônio Eustáquio Soares e Moema, no Pampulha Iate Clube (foto: Richard Produção e Vídeo/Divulgação)



NOITE SERTANEJA COM LUAN



No Arraiá do PIC, Luan Santana entregou placa ao presidente Antônio Eustáquio da Rocha Soares, marcando sua passagem pelo clube. Na foto, Wilson Alvarenga e Lucinha com o cantor, Antonio Eustáquio e Moema.



NO EXPOMINAS

REENCONTRO COM SANDY





Em outubro, quase no final da turnê que começa a rodar o Brasil em agosto, Sandy fará única apresentação no Expominas, em Belo Horizonte. Com direção musical de Lucas Lima, ela apresenta sucessos como “Me espera” e “Aquela dos 30”. A grande surpresa deve ficar com alguma canção dos tempos da dupla com o irmão Júnior.





CENTENÁRIO

VIVA MARIA HELENA!





Marília Andrés e Marconi Drummond participam hoje da live que reverencia os 100 anos da artista plástica mineira Maria Helena Andrés. O encontro, às 19h30, no canal da Escola Guignard no YouTube, é parceria da Guignard com o Instituto Maria Helena Andrés.





ENTRE AS MELHORES

TOP FIVE





A Hotmart, empresa global de tecnologia e líder em produtos digitais, ficou entre as top 5 finalistas no ranking Great Place to Work (GPTW) de Minas Gerais, que reconhece o trabalho de grandes, médias e pequenas empresas. A companhia conquistou o quinto lugar entre as

180 finalistas.





MENU

MÚSICA E GASTRONOMIA





Tem estreia na 21ª edição do BH Restaurant Week. A partir de sexta-feira (24/6), 20 restaurantes participarão pela primeira vez do festival gastronômico, que termina em 24 de julho. Mais de 30 chefs que assinam cardápios das melhores casas da capital mineira criarão menus completos (entrada, prato principal e sobremesa) inspirados em música e gastronomia.

A apresentação, conforme a coluna registrou à época, é uma festa. Magal domina a plateia com sensualidade, humor e, sobretudo, simpatia. E o público se rende aos hits dele. Nestes tempos tão pesados, não importa o roteiro do show, Magal é garantia de pura diversão.