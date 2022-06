Flavia Soares abriu loja no Vila da Serra (foto: Bárbara Dutra/divulgação)

MODA

DE VOLTA AO BRASIL





Flavia Soares saiu do Brasil ainda menina, aos 20 anos. Foi acompanhando o marido, o goleiro Gomes, que fez fama no Cruzeiro e passou por vários times europeus. Durante seus 17 anos no exterior, ela criou dois filhos, enquanto administrava uma carreira multidisciplinar. Foi sócia de agência de marketing e produtora, abriu boutique multimarcas, onde celebrava o design brasileiro, além de cuidar de investimentos. Também frequentou a prestigiada escola de moda italiana Istituto Maragoni.









CINEMA

VOLTA AO PRESENCIAL





A 17ª Mostra de Ouro Preto, que será realizada de 22 a 27 de junho, vai homenagear os cineastas indígenas Kuaray (Ariel Ortega) e Pará Yxapy (Patrícia Ferreira) com o Troféu Vila Rica: M’bya Guarani. Dois anos depois de ser realizada no formato on-line, a mostra dará ênfase à cultura indígena. Serão exibidos 35 filmes e haverá a participação do

Divino Tserewahú, pioneiro no cinema indígena do Brasil, com filmes premiados nacional e internacionalmente.

Cesar Medeiros, Lucas Provenza e o ator Malvino Salvador, no Museu das Minas e do Metal (foto: João Couto Fotografia/divulgação)

VINHOS

SOTAQUE MINEIRO





Os vinhos mineiros estão com tudo, e em Belo Horizonte existe um lugar para descobri-los: a Rex Bibendi. Desde 2012, o bar vem promovendo os rótulos do estado. Dulce Ribeiro está por trás da iniciativa e o público pode experimentar produtos na vineria na Savassi. As segundas e terças, há degustação com seleção exclusiva em taças, com o intuito

de proporcionar maior conhecimento sobre região,

uva ou produtor, por exemplo.

CIRCO

FESTA NA CIDADE





Até julho, a magia do picadeiro tomará conta da cidade, com o Encontro Mineiro de Circo.

Na programação, oficinas, espetáculos e rodas de conversa, com entrada franca, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ), na Praça da Estação. A programação pode ser conferida em instagram.com/encontromineirodecirco/





FESTIVAL

TRIBOS UNIDAS





Os mineiros da banda Lagum apresentam na Esplanada do Mineirão, no próximo sábado (25/6), um novo festival: A Ilha. Assinado em parceria com A Macaco, idealizadora do Sarará, o evento promete ser um encontro de tribos, com conceito praiano. Haverá 15 atrações, entre elas Marcelo D2 e Sidoka, além de versões exclusivas das festas Solar, Cantim e Mac Life. Em seu show, Lagum promete parcerias inéditas com Melim, Rubel e uma atração surpresa.