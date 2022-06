Marca de arroz e feijão Dona Lucinha terá renda beneficente

Gracie Winter e Marcia Nunes na noite de lançamento dos produtos, no restaurante da Savassi (foto: Carla Costa/ Divulgação )

Os músicos Rodrigo Borges e Ian Guedes (foto: Carla Costa Divulgação )





No lançamento, realizado no Restaurante Dona Lucinha, os produtos foram apresentados e aprovados por quem saboreou o cardápio da noite. Superintendente da Cape, Mônica Sales reforçou a importância de ações como esta para a manutenção do projeto. Disse também que é muito fácil criar laços com o centro de apoio.



Contou que um amigo disse que estava em começo de namoro com a instituição e por isso investigando tudo. "Faça isso", recomendou. "Mas tenha cuidado. Você vai se apaixonar", afirmou, e garantiu que colaborar é muito fácil, até mesmo com uma simples visita, que "leva tanta energia, tanta força para a gente continuar com essa corrente na luta pela vida".



Sebastião Lima, Cássia Regina Lima, José Marcílio Nunes e Lucas Pita (foto: Carla Costa Divulgação )





Filha de dona Lucinha, Márcia Nunes lembrou o legado da mãe como uma nascente de água limpa que a cada dia cresce mais. "O arroz e o feijão são o pão nosso dos brasileiros", comparou, lembrando que naquele momento o restaurante era um mundo feminino reunindo a Gram Alimentos, a Cape e Dona Lucinha. Foi aplaudida, seguindo-se uma oração do pai-nosso.



Monica Sales, Carlos Couto e Kézia Marques (foto: Carla Costa Divulgação )





Os royalties serão investidos em uma carreta que vai percorrer o estado. José Marcílio explicou que o veículo, doado pelo Supermercado BH, será equipado com mamógrafo ("Muitas mães nunca fizeram mamografia"), sistema de wi-fi para transmissão de raios X, e até equipamento para coleta de sangue para PSA ("Muitos homens nunca fizeram o exame de toque"). O empresário garante que tudo é feito com dignidade. "Fazemos como se estivéssemos fazendo para alguém da nossa família."





CURIÓ

PARA A CRIANÇADA

Um desenho de passarinho feito numa brincadeira de criança com uma folha seca, guardado com carinho pelos pais, é a inspiração para a identidade visual da Mostra Curió. O autor é Francisco, um garotinho de 5 anos, filho de Keu Freire e Brenda Campos, idealizadores do projeto, realizado pela Insensata Cia de Teatro.



A primeira edição será realizada em Belo Horizonte, deste sábado (18/6) ao próximo dia 26. O projeto abrange, além de Minas Gerais, Amazonas, Ceará, Paraná, Rio de Janeiro e Roraima. O evento terá uma programação gratuita e diversificada, ocupando diversos espaços da cidade.



São oficinas, seminários, palestras e apresentações de trabalhos artísticos com mediações em artes visuais, circo, dança, literatura, música e teatro. A programação da mostra pode ser acessada no perfil do Instagram @mostracurio.