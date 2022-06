Semana Portuguesa movimentou a agenda social e cultural de Belo Horizonte

O embaixador de Portugal no Brasil, Luís Faro Ramos, com a ministra Mariana Vieira da Silva, o presidente da AML, Rogério Faria Tavares, e o cônsul de Portugal em BH, Rui Nuno de Almeida. Atrás, o presidente da Câmara Portuguesa de Comércio, Carlos Lopes, e Miguel Cabrita, chefe de gabinete da ministra (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A PRESS)







A Semana Portuguesa em Belo Horizonte começou na tarde de 9 de junho, com homenagem a Camões na Praça Marília de Dirceu, no bairro de Lourdes, em frente ao busto do autor de “Os lusíadas”. À noite, no Centro Cultural Unimed BH-Minas, o concerto de fado de Ana Laíns empolgou o público. Ela interpretou músicas tradicionais de seu país, mas sem se esquecer do Brasil. Quando cantou “Romaria”, em homenagem a Elis Regina, o público não conteve a emoção.





Houve homenagens ao centenário de nascimento de dois grandes escritores portugueses: Agustina Bessa-Luís e José Saramago. O presidente da AML, Rogério Faria Tavares, lançou a “Maratona Saramago”, série de cinco videoaulas sobre o autor de “O evangelho segundo Jesus Cristo”, que vai ao ar durante toda esta semana no canal da AML no YouTube. O projeto foi coordenado pela professora Vera Lopes da Silva, da PUC Minas. A Semana ainda contou com almoço no Automóvel Clube e com a tradicional Festa Portuguesa, em frente ao Museu Abílio Barreto, na Cidade Jardim.





Darth Vader virou maestro em BH (foto: Helvécio Carlos/EM/D.A Press)



CINE BRASIL

90 ANOS COM OSMG





Nada mais apropriado que um concerto com trilhas de filmes para comemorar o início dos festejos dos 90 anos do Cine Theatro Brasil Vallourec. “Nos alegra muito compartilhar música de cinema neste espaço, porque ele foi cinema durante a maior parte de seu tempo. Na inauguração, foi considerado o maior cinema do país”, disse o maestro Sérgio Gomes, regente da Orquestra Sinfônica de Minas Gerais durante tributo ao compositor John Williams, autor da trilha de “Star wars”. “Um gênio”, elogiou o regente.





A grande surpresa foi a participação do Conselho Jedi de Minas Gerais. Ao final da apresentação, Darth Vader invadiu o palco e tentou reger a Sinfônica, tomando o lugar do maestro e provocando risadas do público.





CHICO BUARQUE

EM OUTUBRO





Chico Buarque vai cantar em BH de 5 a 8 de outubro, no Palácio das Artes. A turnê terá a cantora Mônica Salmaso como convidada. O single inédito dele, “Que tal um samba?”, sai nesta sexta (17/6), nas plataformas digitais. Onze cidades estão confirmadas na nova temporada, que começa em 6 de setembro, em João Pessoa, e segue até abril de 2023, em São Paulo. Informações sobre valor dos ingressos e início da vendas serão divulgadas em breve. A última temporada de Chico em BH ocorreu em 2017, na turnê “Caravanas”.