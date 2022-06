Plateia respeitosa e apaixonada reverencia Beto Guedes em show em BH

Em show no Minascentro no último sábado, Beto Guedes brincou com a plateia, ironizou seus esquecimentos e agradeceu o carinho com que foi tratado (foto: Pedro Zola/Divulgação)

O atraso de 15 minutos no horário marcado para o início da apresentação só aumentou a expectativa dos fãs, que queriam ver e ouvir Beto Guedes em seu mais recente show, “50 anos depois – De volta ao Clube”, realizado no último sábado (11/6), no Minascentro.



O atraso de 15 minutos no horário marcado para o início da apresentação só aumentou a expectativa dos fãs, que queriam ver e ouvir Beto Guedes em seu mais recente show, "50 anos depois – De volta ao Clube", realizado no último sábado (11/6), no Minascentro.O cantor e compositor abriu a noite reconhecendo a saudade dos encontros com a plateia, inviabilizados pela pandemia, que afastou os artistas de seu público. A plateia vibrou. Mas foi pouco antes dos primeiros acordes de "Balada dos 400 golpes" que a audiência teve certeza de que a noite seria também divertida.





Beto chamou um dos técnicos ao palco para resolver um problema com o som. O tempo foi passando e nada de solução. "Vixe Maria, é tanto cabo. Pensei que era só desligar", disse, levando a plateia às gargalhadas.



O tempo passou, e Beto não perdeu o rebolado. "Gente, o microfone tem fio, senão eu ia sentar aí com vocês para distrair." Quase três minutos depois, o cantor reconhece que, se soubesse que iria demorar tanto, não tinha feito nada disso. "Quando passamos (o som) é uma coisa. Quando essas almas boas estão aqui, a coisa muda muito", disse conquistando ainda mais o público.



Confira vídeo do show de Beto Guedes:



Entre uma canção e outra, gritos ecoavam pelo teatro. "Vai cantar até a meia-noite", afirmou uma voz feminina, ao que Beto respondeu: "Que bom que vocês estão gostando". Ele recordou algumas histórias de sua trajetória, como o fato de, por muitos anos, ser o músico com mais tempo de contrato com a Odeon e, ainda assim, o mais jovem do elenco da gravadora.



Ao que o filho, Iam Guedes, interrompe: "O mais velho da gravadora que com 17 anos gravou o melhor disco do Brasil", disse, em referência a “Clube da esquina” (1972), eleito o melhor entre 500 álbuns brasileiros. Beto também lembrou os tempos em que, ao lado de Lô Borges, sem saber nada de inglês, cantava Beatles. "Éramos afinados e dava tudo certo."





Em pouco mais de hora e meia, Beto Guedes cantou 19 canções, entre elas clássicos como “Maria Solidária”, “Sol de primavera”, “Lumiar”. Mas foi em “Canção da América” que o artista fez graça com o próprio esquecimento no momento em que a letra de Milton Nascimento e Fernando Brant diz "Mesmo esquecendo a canção"...



E os fãs não se importaram; afinal, como diz a música, "o que importa é ouvir a voz que vem do coração". Ao final da apresentação, Beto afirmou que se alguém lhe perguntasse qual foi o seu melhor show, diria que foi esse do Minascentro. "Ô gente, vocês me amam!"









FOTOGRAFIA

NA PAMPULHA





Quarta-feira (15/6) é o último dia para inscrição no 2º Circuito Cultural Pampulha. Para participar basta postar uma foto feita na Pampulha, marcando o perfil @circuitoculturalpampulha e usando as hashtags #circuitoculturalpampulha e #suafotonampampulha para concorrer a ingressos dos shows que serão realizados de quinta (16/6) a sábado (18/6), no Estacionamento G1 do Mineirão, com diversas atrações, incluindo Zeca Baleiro e Fundo de Quintal. O primeiro colocado leva R$ 300 e um par de ingressos; o segundo, R$ 200 e um par de ingressos; e o terceiro, um par de ingressos e R$ 100 de consumação.





EXPOSIÇÃO

NO BDMG CULTURAL





“Mar de morro”, série de fotografias de Pedro David, pode ser vista a partir de amanhã (15/6) na galeria de arte do BDMG Cultural e na plataforma mostrasbdmgcultura.org.