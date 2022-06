Gil é homenageado por bordadeiras mineiras às vésperas de seus 80 anos

Em encontro no Palácio das Artes, Gil conversa com integrantes do Ponto de Luta (foto: Arquivo Pessoal)

No início deste ano, o Coletivo Pontos de Luta deu os primeiros passos para o que seria uma homenagem à posse de Gilberto Gil na Academia Brasileira de Letras. Mas com as mentes sempre criativas das integrantes do grupo, a ideia foi ampliada e se transformou em um estandarte com 48 bordados que fazem referência à trajetória do músico baiano.