Festival Sotaques da Sanfona Brasileira, em BH, homenageia Luiz Gonzaga

Toninho Ferragutti é uma das atrações do festival da sanfona (foto: Tarita de Souza/Divulgação)

Belo Horizonte foi a cidade escolhida para sediar a primeira edição do festival Sotaques da Sanfona Brasileira, que será realizado de 24 a 26 de junho, na Praça Duque de Caxias, em Santa Tereza, com entrada franca.



Patrocinado pelo Instituto Cultural Vale, o evento vai reunir os sanfoneiros mineiros Célio Balona e Rafael Martini, o paulista Toninho Ferragutti e artistas de vários estados, reafirmando a importância desse instrumento musical e sua pluralidade. O festival presta homenagem a Luiz Gonzaga, o Rei do Baião. Haverá também plantio de mudas, devolvendo árvores para a cidade, plantadas de acordo com a medição de gás carbônico.





A escolha de Minas Gerais não foi por acaso, explica a produtora Giselle Goldoni Tiso. “A sanfona está muito presente na cultura mineira, na tradição das rodas em torno das fogueiras nas fazendas de café, por exemplo. Além disso, Minas é central para receber músicos que vêm do Nordeste, Sul, Centro-Oeste e do próprio Sudeste”, afirma. A proposta é realizar o festival anualmente em Minas Gerais, mas percorrendo cidades do interior e até de outros estados. Ouro Preto já desponta como uma forte candidata receber o evento em 2023.





MODA

ELEGÂNCIA MASCULINA





Ricardo Almeida chega nesta quinta-feira (9/6) a Belo Horizonte para inaugurar a Casa Ricardo Almeida, em evento para convidados no Belvedere. “A ideia é receber nossos clientes com conforto e atendimento personalizado com hora marcada. Isso garante total atenção e consultoria de imagem completa”, explica o estilista. Ricardo passa o dia na capital, onde tem outros compromissos além do coquetel.





AGENDA

COVERS E LANÇAMENTO





O grupo Pink Floyd será homenageado duas vezes no Palácio das Artes. Neste sábado (11/6), a banda Ummagumma The Brazilian Pink Floyd comemora seus 20 anos, reunindo no palco Bruno Morais (guitarra e voz), Felipe Batiston (teclado e voz), Wayne (baixo e voz) e Otávio Pieve (bateria).





Em 10 de julho, um domingo, será a vez da banda Atom Pink Floyd Tribute, com o show “Coming back to life”. O grupo reúne Helinho Guimarães (vocal, violão, guitarra e direção executiva), Rufino Silvério (vocal, teclados e synth), Paulo Victor (bateria), Renato Valente (baixo) e Mariana Roque (backing vocal).





Roberta Campos, em show no formato voz e violão, apresentará seu novo álbum, “O amor liberta”, em 30 de julho, às 21h, no Teatro Sesiminas.