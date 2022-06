Jota Dangelo é novo ocupante da cadeira 26 da Academia Mineira de Letras

Sentados, os acadêmicos Angelo Oswaldo, Rogério Faria Tavares, Jota Dangelo e José Fernandes Filho. Em pé, Márcio Sampaio, Caio Boschi, Amilcar Martins e JD Vital (foto: Israel Crispim/divulgação)



Eleito em 2020 para suceder a Ângelo Machado, Jota Dangelo tomou posse como ocupante da cadeira número 26 da Academia Mineira de Letras (AML), que já pertenceu a Mário Casassanta, Henriqueta Lisboa e Bartolomeu Campos de Queirós. A solenidade, realizada na última sexta-feira (3/6), foi comandada pelo presidente da entidade, Rogério Faria Tavares, que destacou a importância de Dangelo para a cultura de Minas, sobretudo como secretário estadual de Cultura e presidente do BDMG Cultural.

Em seu discurso de posse, Dangelo falou sobre a relação entre o teatro e a literatura, da Antiguidade Clássica aos dias de hoje. Pedro Paulo Cava, Jair Raso, Rogério Falabella, Arildo de Barros, José Maria Amorim, amigos, familiares e grande comitiva de São João del-Rei, onde Dangelo voltou a morar há alguns anos, marcaram presença na festa.





“MIRANTE” JUNINO

NO OLHOS D'ÁGUA

(foto: Carlos Magno/Divulgação) A maior roda-gigante instalada em Belo Horizonte já está pronta em Olhos d'Água. Ela faz parte do cenário da Cidade Junina, que começa a funcionar na sexta-feira (10/6). O passeio tem duração de aproximadamente 10 minutos, que correspondem a duas voltas. A altura de 36m promete bela vista da capital mineira.





INTIMIDADE

SUCESSO NOS PALCOS





O texto de Leilah Assumpção é velho conhecido do público que frequenta teatro em Belo Horizonte. “Intimidade indecente”, com direção de Pedro Paulo Cava, foi apresentado com sucesso por quase três anos, entre 2017 e fevereiro de 2020. Neste fim de semana, a história do casal que se separou aos 60 anos estará em cartaz no palco do Sesiminas, desta vez com direção de Guilherme Leme Garcia. Os atores Eliane Giardini e Marcos Caruso emocionam na pele dos personagens. A química da dupla é conhecida pelo público graças ao casal Leleco e Muricy da novela “Avenida Brasil”, exibida em 2012 pela Globo. “Há tempos temos vontade de dividir o palco. Após fazermos um casal na novela, essa vontade só aumentou. Impossível não aceitar o convite”, vibra Marcos Caruso.

Zélia Duncan lança livro em BH (foto: Jefferson Meganni/divulgação)





ESTREIA LITERÁRIA

MEMÓRIAS MUSICAIS





Zélia Duncan é a convidada desta quarta-feira (8/6) do projeto Sempre um Papo. A cantora e compositora vai lançar “Benditas coisas que eu não sei” (Agir). No livro, ela revisita momentos importantes de sua trajetória e comenta o disco “Eu sou mulher, eu sou feliz”. “Sugeri a Ana (Costa), minha parceira em todas as canções, cujas melodias são dela e as letras são minhas, que não cantássemos nenhuma. Seria nossa primeira atitude feminista em relação ao trabalho: ceder lugar a outras mulheres”, conta Zélia no início das anotações, para, em seguida, prestar homenagem a Fernanda Takai e Nath Rodrigues, que gravaram “Voltei pra mim”.





“Fernanda não só aceitou, como mandou a faixa de presente pra nós”, escreve Zélia. “E, como amizades se dão o direito de abusar um pouquinho, ainda lhe pedi que achasse uma jovem cantora de BH, onde ela mora, para representar outra geração. Ela nos deu ainda outro presente, a presença adorável de Nath Rodrigues. As duas deitaram e rolaram, tocaram instrumentos, abriram vozes e mergulharam no álbum cheias de classe e musicalidade”, diz a compositora e escritora fluminense.